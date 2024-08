Enfermos de dengue quitan camas a listas de espera

El aumento en el número de enfermos de dengue presiona a los pacientes en lista de espera quirúrgica, pues se convierte en una nueva amenaza para incrementar los tiempos y la cantidad de personas en espera.

El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Wilburg Díaz Cruz, manifestó a la Junta Directiva de la institución que la crisis actual que se tiene con el dengue afecta “los mismos servicios y las mismas camas” de quienes aguardan un espacio para ser operado en los hospitales públicos.

“Epidemiológicamente, el año anterior y este no son positivos. Ahorita, conversaba con Salud (ministerio), tenemos una crisis importante con dengue: son los mismos servicios, las mismas camas, y tienen que competir con los que están esperando una cama para internarse”, comentó el gerente médico en la sesión del jueves 22 de agosto.

Apenas hace cuatro días, la ministra de Salud y segunda vicepresidenta de la República, Mary Munive Angermüller, informó de que Costa Rica está en el “peor brote de la historia, en el peor momento que ha habido en años”.

Los datos más recientes del Ministerio de Salud indican que Costa Rica lleva 16.806 casos de dengue acumulados en las primeras 31 semanas del año (hasta el 3 de agosto). Faltan 26 semanas para concluir el año.

La provincia con más casos es Alajuela, con 5.427 casos (32,3% del total). Le sigue Puntarenas, con 4.773 (28,4%) y San José, con 3.331 (19,82%).

A finales de la semana anterior, el Ministerio de Salud investigaba la muerte de tres personas con dengue: dos individuos que residían en Turrialba y uno en Desamparados.

Tres de las epidemias más fuertes de dengue en Costa Rica se registraron en el 2005 cuando hubo 37.798 casos, en el 2007, con 26.504 casos y el 2013 año con más casos en la historia de la enfermedad en el país, con 49.993.

Uno de los tres representantes patronales en la Junta Directiva, Johnny Gómez Pana, le pidió al gerente médico detallar en qué afecta el dengue las listas de espera y cómo.

“Lo mismo el tema de la violencia, cuando quitan a gente nuestra las posibilidades de un quirófano. No las tenemos medidas en términos de impacto. No las tenemos evidenciadas para efectos de ver el posible atraso. Si no tenemos formas de estandarizar casos por patología, no sabemos qué tenemos en las listas de espera”, reclamó Gómez.

En varias sesiones de Junta Directiva se ha externado la preocupación por el incremento de víctimas de accidentes de tránsito y violencia en los últimos meses. Esta situación también impacta los servicios de emergencias, que se encuentran en plétora constante.

Los datos más recientes sobre lista de espera quirúrgica son de julio. Para entonces, el tiempo promedio de espera para era de 423 días, un plazo que aumenta a 676 días para los pacientes de Neurocirugía y a 606 en los casos de Cirugía Torácica. Solo en lo que va del 2024 han ingresado a esa lista 71.957 casos nuevos.

Las especialidades quirúrgicas con más enfermos en la fila son Cirugía General, con 46.889 pacientes y un tiempo promedio de 511 días. En segundo lugar está Oftalmología, con 37.403 pacientes y 219 días de espera promedio.

En tercer lugar está Ortopedia con 32.317 casos en lista. Aquí los pacientes aguardan, en promedio, 581 días para ser operados.