¿Cuándo podrán volver a tomar agua los vecinos de Goicoechea, Moravia y Tibás?

Comunidades en Goicoechea, Moravia y Tibás suman una semana y media de no poder tomar el agua que llega a sus casas cada vez que abren un tubo. Una contaminación con hidrocarburos, provenientes del sistema de Guadalupe, fue la responsable. Esa planta se cerró, ya no lleva más líquido a los hogares, y poco a poco, los habitantes de estas zonas son abastecidos por los sistemas de Tres Ríos, La Valencia y Los Sitios.

Sin embargo, el Ministerio de Salud es enfático en que estos ciudadanos todavía no pueden consumir el agua que llega a sus hogares, aunque ya pueden bañarse y lavarse las manos. ¿Por qué no ingerirla, no se supone que el agua ya proviene de fuentes limpias? No es tan fácil, admiten los expertos.

Mario Masís Mora, químico e investigador del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) explicó que los hidrocarburos tienen varias propiedades y no es tan fácil como decir “ya no está el agua contaminada”.

Los hidrocarburos son volátiles, tienen esa cualidad de pasar de estado líquido a gaseoso. Como ejemplo, citó que es normal para cualquier persona que va a una gasolinera oler los diferentes hidrocarburos apenas llega. Esto es porque se han volatilizado, es decir, los combustibles pasaron a estado gaseoso, llegan al ambiente y podemos olerlos con solo acercarnos.

Aunque el agua provenga de fuentes limpias, los especialistas deben asegurarse de que no haya trazas de estos químicos en diferentes partes del acueducto. Los acueductos no solo son el agua que llevan en ellos, también están los tubos, el aire. Por estas razones se realizan análisis varias veces al día para determinar en qué momento no hay presencia de estos hidrocarburos, definitivamente.

Mary Munive Angermüller, ministra de Salud, no dio una fecha específica para que el agua pueda ser consumida como de costumbre, pero sí enfatizó el requisito que debe cumplirse para ello: dos muestreos seguidos deben indicar que no hay presencia de hidrocarburos. Antes de eso, no considera seguro decirle a la población que todo regresa a la normalidad.

La jerarca indicó que a medida que se obtengan los resultados se irán dando indicaciones a los residentes de estas zonas. Ya las recomendaciones se flexibilizaron para la mayoría de los barrios y ya pueden bañarse y lavar sus manos, así como realizar todo el aseo.

De acuerdo con un comunicado enviado por Salud el pasado 29 de enero “estas labores tardarán alrededor de tres o cuatro días”.

Mientras tanto, se recomienda seguir abasteciéndose de los vehículos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Otras opciones utilizadas por la población han sido ir a cantones cercanos a recolectar agua o comprarla en diferentes comercios.

Este miércoles, entretanto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ordenó suspender el servicio en las comunidades afectadas hasta que la situación se resuelva de manera definitiva.

Se está a la espera de respuesta del AyA sobre la orden girada.