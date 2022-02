¿Cuáles son las diferencias entre arreglar y curar un pie?

La salud de sus pies no debería quedar en manos de cualquier persona. Ellos soportan todo el peso del cuerpo y entre sus funciones estratégicas están permitir la marcha y mantener el equilibrio. En algunos, el dolor o las molestias en sus pies alcanzan tal nivel que les causan discapacidad y le trastornan sustancialmente el ritmo de vida.

Por eso, es muy importante que usted sepa reconocer a cuál profesional debe recurrir cuando está de por medio la salud de sus pies. El presidente de la Asociación Costarricense de Profesionales en Podología (ACPP), Marvin Madrigal Chaves, aclara que un pie enfermo no debería ser tocado por quien no tenga formación en salud para estas intervenciones.

Advierte que un pedicurista solamente puede involucrarse con la estética de un pie sano. Esto incluye limpieza, remosión de callosidades o pintar uñas.

Las enfermedades de los pies competen a un podólogo clínico. Este profesional puede prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar cualquier enfermedad que aparezca en el pie. Está en capacidad y en obligación de referir condiciones más graves a médicos especialistas como ortopedistas, endocrinólogos o médicos internistas.

El envío de medicamentos así como la realización de diagnósticos de enfermedades del pie mediante el envío de pruebas de laboratorio, radiografías y ultrasonidos también pueden ser recomendados por un podólogo que tenga la autorización para el ejercicio de esta tecnología médica por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Yorleny Chaves Calvo casi pierde el dedo gordo de su pie izquierdo. Una persona que dice ser podóloga le extrajo mal una uña encarnada. Sufió dolor e infección durante cuatro meses. Cesaron hasta que acudió a un podólogo profesional autorizado. (Cortesía )

“El problema es que en muchas estéticas creen que con remedios caseros o macrobióticos pueden resolver problemas; incluso condiciones vasculares, infecciosas y neurológicas de un paciente. No refieren nada. Muchas veces, tapan el asunto para no perder el cliente, y eso no es ni correcto ni ético. En Salud, siempre lo correcto es referir al paciente al especialista cuando se detecta un problema que ya no es de nuestro manejo”, explicó Marvin Madrigal.

Otro elemento para sospechar sobre la idoneidad de quien atiende es cuando recomiendan medicinas caseras y hasta fármacos usados en medicina veterinaria para tratar una lesión en el pie. “Los podólogos damos tratamientos farmacológicos que tengan evidencia científica, y enviamos pruebas para mejorar el diagnóstico”, advirtió Madrigal.

El Ministerio de Salud reitera que el ejercicio del profesional en Podología debe realizarse bajo las indicaciones de un profesional en Medicina.

Además, los establecimientos que den este servicio deben cumplir con lo establecido en el decreto 41045-S, Reglamento General de Habilitación, y el decreto 41202-S, Norma para la habilitación de consultorio de atención médica, que indican las condiciones para dar permisos de funcionamiento.

Los usuarios deben asegurarse de que el sitio al que van tenga los permisos para hacer los tratamientos que ofrecen, recomienda el Colegio de Médicos y Cirujanos. Los podólogos, además, están obligados a presentar un carné y un certificado que les autoriza de ese Colegio que les autoriza el ejercicio de la Podología.