Covid-19: hospitalizados y muertes en cuatro hospitales

Cuatro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantenían internados a 146 enfermos con covid-19, este lunes 18 de julio. De ellos, 15 eran atendidos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

La información sale de un sondeo realizado por La Nación en los hospitales México, Calderón Guardia, San Vicente de Paúl (Heredia) y Max Peralta (Cartago), pues el Ministerio de Salud no volvió a publicar datos sobre la ocupación hospitalaria desde que sucedió el hackeo en la CCSS, el 31 de mayo. La siguiente es la información de cada centro médico.

Hospital Calderón Guardia

Este hospital capitalino es el que atiende en estos momentos la mayor cantidad de enfermos de covid-19 internados, 70. Este lunes 18 de julio, ahí atendían 59 pacientes en salón y 11 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), informó la oficina de prensa, a solicitud de La Nación.

En la última semana, del 11 al 17 de julio, en el Calderón fallecieron seis personas por causas relacionadas con la covid-19.

La demanda de atención en el servicio de emergencias de casos respiratorios, incluidos los de covid, entre el 5 y el 11 de julio, fue de 118 pacientes en el área de triage. De ellos, se tamizaron 76 y 53 dieron positivo por covid-19 tras pruebas de laboratorio.

Entre el 11 y 17 de julio, a 154 pacientes se les aplicó la prueba para detectar covid-19. Son personas que acudieron a emergencias, tenían procedimientos quirúrgicos o estaban internados en salón para hacerse algún examen. A todos, informó el hospital, se les hace la prueba por protocolo.

De esos 154 pacientes, a 68 se les detectó el SARS-CoV-2, responsable de la covid-19: 31 mujeres y 37 hombres. No se le detectó el virus a 50 mujeres y a 36 hombres.

Hospital México

El 18 de julio, 31 enfermos con covid-19 estaban internados en el Hospital México. De ellos, 13 estaban en condición severa, 8 moderados y 10 leves. No había ningún enfermo con covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), informó el médico epidemiólogo, José Antonio Castro Cordero.

En promedio, en las últimas cuatro semanas, la cantidad de enfermos con covid-19 hospitalizados ahí ha estado entre las 20 y 30 personas. Después del 31 de mayo, entre uno y dos pacientes como máximo, a la semana, han requerido atención en UCI. Por su parte, la mortalidad ha estado entre tres y cinco pacientes por semana.

La gente que está requiriendo hospitalización son, principalmente, personas referidas de otros hospitales de la red del México por complicaciones relacionadas con cuatro causas principales: hipertensión, asma, diabetes y enfermedades cardíacas.

En el México sí han notado un incremento en las últimas dos semanas de los casos positivos por covid-19. Según dijo Castro, en el área de respiratorios de Emergencias han estado atendiendo 400 pacientes por semana por todas las causas respiratorias, incluida covid. De esos, una cuarta parte, o cerca de un centenar de casos, dan positivo por esta enfermedad, pero en las primeras dos semanas de julio ese número pasó a 120 o más.

“Comparada con la ola de ómicron de febrero y marzo, esta ha tenido un comportamiento menor. A inicios de año, por semana, veíamos 310 casos. Ahora vemos 123, una tercera parte. Igual, estamos viendo incremento en otros virus, como influenza, rinovirus y adenovirus. Pero desde que estamos con la vacunación contra influenza, estos casos han caído”, agregó.

Los números, sin embargo, no se acercan a los generados con la ola de delta, en setiembre del año pasado, cuando hubo más de 200 pacientes hospitalizados y 40 o más en UCI. El epidemiólogo dijo que con ómicron, al inicio de año, las hospitalizaciones rondaron el centenar, con cerca de 15 pacientes en UCI.

La gente que llega al México y se hospitaliza tiene edades por encima de los 50 años. Los que no se vacunan, advirtió Castro, sí se complican más por la covid. La edad promedio de los fallecidos en las últimas tres semanas está en 75 años. La estancia promedio sigue alta: entre dos y tres semanas.

“La pandemia no ha acabado. Aunque las medidas se hayan relajado, no debemos descuidarnos. Sigue siendo fundamental la higiene de manos y el uso de mascarilla en sitios aglomerados. El hecho de que covid no tenga la gravedad de años anteriores, no significa que tenemos que descuidarnos”, dijo Castro, al tiempo que reiteró la recomendación de vacunarse.

Hospital Max Peralta (Cartago)

Este 18 de julio, el Hospital Max Peralta, en Cartago, tenía 26 adultos internados en salón con covid-19, y dos más en UCI. Además, dos menores de edad. En total, 30 personas.

“La mayoría de las hospitalizaciones actualmente no son a causa de la covid-19. Se deben a otras causas y la covid-19 es un diagnóstico adicional que, en pocos casos, ha ameritado la suplementación de oxígeno”, aclaró Viviana Aragón Gómez, de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de ese hospital, por medio de la oficina de prensa.

Del 11 al 17 de julio, ese hospital solo registró una defunción en la cual la causa principal se relaciona con la covid-19. Se presentó otro caso, pero la causa principal fue otra. La covid-19 se anotó como “causa contribuyente”.

Previo a estos dos casos, la última muerte en un paciente con covid-19 se reportó el 28 de junio, con otro diagnóstico como causa básica y la covid como causa contributaria.

Para la semana del 10 al 17 de julio, el hospital cartaginés reporta 53 personas que consultaron al servicio de emergencias con sospecha de covid-19. De ellas, 20 dieron positivo: 12 hombres y 8 mujeres; nueve son menores de 65 años (2 mujeres y 7 hombres) y 11 son mayores de 65 años (6 mujeres y 5 hombres).

“En la actualidad, el comportamiento de las infecciones respiratorias que ameritan atención en el servicio de emergencias es similar al esperado, siendo más frecuentes en los niños menores de 5 años y en los adultos mayores de 65 años. No todos los casos corresponden a diagnósticos de covid-19″, informó Aragón.

Hospital San Vicente de Paúl (Heredia)

Trece pacientes con covid-19 permanecían internados en el hospital de Heredia, este 18 de julio. Otros dos más estaban en la UCI, informó la oficina de prensa del San Vicente de Paúl. En total, 15 enfermos.

En la última semana, solo una persona ha fallecido por causas relacionadas con esta enfermedad.

No fue posible obtener información sobre el comportamiento de la demanda de atención por síntomas respiratorios en el servicio de emergencias, ni tampoco sobre el perfil de las personas atendidas con covid-19 en ese hospital, debido a que el sistema informático no permitió recabar la información de manera inmediata, informó prensa.