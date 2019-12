“Por ejemplo, se evaluó un equipo robótico. El análisis de los beneficios y el costo asociado hizo que la recomendación que emitió este equipo fuera que no se incorporara. Esa tecnología no demostró que para la inversión que se tenía que hacer las ganancias (pacientes, recuperación, días cama) no eran tan fuertes”, ejemplificó Murillo.