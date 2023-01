Colegio de Enfermeras: ‘Pasar años de auxiliar sin nombramiento como profesional es muy duro para cualquier ser humano’

Las deudas laborales y profesionales que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acumula, por años, con su personal de Enfermería serán analizadas en una mesa de diálogo, el próximo martes 17 de enero, en el Colegio de Enfermeras.

La presidenta de esa organización, Carmen Loaiza, reconoce que este grupo profesional tiene muchas expectativas sobre ese encuentro con autoridades de la Caja, los ministerios de Salud y Trabajo, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

Es histórico, asegura Loaiza, pues esta es la primera vez que estos profesionales plantearán la problemática crónica de interinazgos prolongados −de diez años o más– y la falta de reconocimiento de especialidades en Enfermería, entre varios asuntos considerados medulares.

El siguiente es un resumen de la entrevista con Loaiza a pocos días del encuentro.

− ¿Cuál es la génesis de esa mesa de diálogo?

− Yo había estado en una entrevista con doña Marta (Esquivel Rodríguez, presidenta de la CCSS). También habíamos ido a visitar a don Álvaro Ramos para exponerle la situación de Enfermería, una disciplina con varias dificultades en la Caja.

“Don Álvaro nos dijo que sí se podía contratar enfermeras. Cuando él se fue me dolió el corazón porque nos iba a ayudar. Cuando llega doña Marta vuelvo a buscar el apoyo en la CCSS. Con ella, hablamos los temas de Enfermería y me da la razón en muchas de las cosas que le presento. Le expusimos algunas modalidades de atención que se están haciendo en el Atlántico, y a ella le pareció. Quedamos en el acuerdo de que el Ministerio de Salud también nos iba a apoyar, porque también le habíamos enviado la propuesta”.

− ¿De qué propuesta habla?

− De modalidades de atención no convencionales, que es dar un mayor abordaje a las personas fuera de los sistemas de salud y no ingresados, desde la base. Que si usted tiene un antibiótico por siete días, no lo ingresen. Si vive cerca, que lo envíen al hospital de día o al hospital de día polivalente. Ahí le ponen el antibiótico sin internarse en el hospital. Este tipo de modalidades solventan necesidades de la población y desahogan el sistema, que en este momento está colapsado.

“Porque ir a un servicio de emergencias es terrible: pacientes sentados en sillas, en camilla, gente de pie… de todo hay ahí. Muchas veces llevan a un adulto mayor para cambiar una sonda que se la puede ir a cambiar una enfermera a su casa. Pero si no hay el recurso en la comunidad esas acciones no se pueden hacer”.

− Ese es un faltante crónico.

− En 1993 se da la reforma del sector salud y se pasa la prestación de servicios a la Caja. ¿Qué pasó luego de la reforma? Quedaron muy pocas enfermeras en las áreas de salud y eso hizo que la población sufriera por la falta de acciones en promoción y prevención porque la enfermera asumió más funciones administrativas.

− ¿Quién propuso la mesa de diálogo?

− Ella misma (Marta Esquivel) dijo que hiciéramos una donde estuviera el Ministerio de Trabajo, para valorar las condiciones de subempleo y el interinazgo prolongadisimo en la CCSS. También el Inamu, por ser un tema de género; el Ministerio de Salud como ente rector, y el Colegio.

− ¿Cuál va a ser la dinámica de esa mesa de diálogo?

− Aún no tenemos una idea. Lo que sí es claro es que esta mesa es únicamente para discutir temas que están afectando a la población de Enfermería.

− ¿Es la primera vez que se hace esta mesa?

− Yo trabajé en la CCSS muchísimos años y esta es la primera vez en la historia que la presidencia ejecutiva de la CCSS se va a sentar con las enfermeras a valorar y resolver temas de Enfermería.

− ¿Cuáles expectativas les genera esto?

− Para nosotros es importantísimo. Toda la población de enfermeras y enfermeros está a la expectativa. Hay temas grandes que debemos trabajar. Estuve en Colombia en octubre, y la representante de enfermería de OPS (Organización Panamericana de la Salud) dijo que uno de los elementos más importantes de la propuesta de OPS es fortalecer el primer nivel de atención con enfermeras capacitadas. La estrategia de OPS en Costa Rica también dice que hay que fortalecer el primer nivel de atención. Es por ahí donde hay que ir: si apoyamos a la comunidad vamos a descongestionar los siguientes niveles. Pero mientras no tengamos ese apoyo en la base vamos a seguir con hospitales colapsados y grandes listas de espera.

− ¿Cuáles son los grandes temas que el Colegio llevará?

− Uno, es el fortalecimiento del primer nivel de atención con Enfermería. La necesidad de que las diferentes modalidades de atención no convencionales se realicen en los hospitales y comunidades, porque necesitamos dar más apoyo a la población, porque hay muchas patologías que se pueden abordar en la comunidad sin que la persona tenga que ir al hospital con apoyo de Enfermería. La teleasistencia y teleenfermería son herramientas de gran apoyo. Pero en este momento no hay recursos en la comunidad para esto.

− El Colegio ha hablado de subempleo y el interinazgo prolongado. ¿Son temas para la mesa?

− Sí. El del subempleo es un tema delicado, pero al mejorar el interinazgo y realizar los concursos que se tienen que hacer, el personal de Enfermería se podría mover más rápido. ¿Qué pasa hoy? Que esos interinazgos tienen largas listas de espera de enfermeros nombrados como auxiliares que están pegados en una lista esperando un nombramiento, hoy sí y mañana no. Esto afecta muchísimo al colectivo de Enfermería.

− ¿Cuánto tiempo pasan pegados ahí?

− Mucho, mucho. Estamos hablando de que hay hospitales, como los nacionales y especializados, donde el profesional de Enfermería puede tener nueve, diez y más años esperando un nombramiento de enfermero profesional. El efecto de esto en el colectivo incluye una gran decepción y frustración porque si yo estudio quiero ejercer mi profesión. Nueve años sin nombramiento es muy duro para cualquier ser humano. Y el otro gran problema es que Enfermería va perdiendo liderazgo como disciplina y ciencia, porque hoy soy enfermero y mañana soy auxiliar y los roles son diferentes.

− ¿Esto genera inestabilidad laboral para estos profesionales?

− Claro que sí. El salario de un enfermero profesional es completamente diferente al de un auxiliar. En esa frustración en el colectivo mucho tiene que ver la situación económica. Obviamente, como enfermero voy a ganar más y estar nueve años o más como auxiliar de Enfermería sin opción de que me nombren porque soy el número 40, 60 o 300 de la lista. Esto limita a la gente en su economía.

− La CCSS también menciona que se discutirán los nombramientos que se han hecho sin considerar la idoneidad.

− Eso se discutirá también. La CCSS tiene lineamientos en los que se establece la idoneidad en servicios muy especiales. Por ejemplo, yo no puedo ir a Cuidados Intensivos si no me he capacitado previamente. Todo eso tiene que tomarlo en cuenta, así como el reconocimiento de las especialidades en los profesionales. Las enfermeras se capacitan con su dinero y están en una unidad de cuidados paliativos o una UCI y oncología sin que se les reconozca salarialmente. Son personas que se han capacitado y que trabajan ejerciendo la especialidad.

− ¿Cuánto tiempo se va a prolongar la discusión y esperan acuerdos de ahí? Copiado!

− Esperamos que en esta reunión (del 17 de enero) haya acuerdos importantes que mejoren las condiciones de la disciplina de Enfermería. Yo esperaría que en la primera sesión se resuelvan bastantes cosas, pero si no logramos la totalidad, podamos dejar una segunda o tercera reunión.

− ¿Es mejor el diálogo antes que métodos de presión, como huelgas o paros?

− Es mejor. Enfermería tiene muchísimos años de no ir a huelga porque no puede descuidar a los pacientes. Convocar a una huelga en Enfermería es muy complicado por eso: necesito luchar por derechos pero no puedo dejar descuidado al enfermo.