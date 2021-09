CCSS pide a la población acudir a vacunarse este domingo

Así lucía ayer el Hospital de Alajuela, donde pocas personas llegaron a buscar la vacuna contra la covid-19. Fotografía: Cortesía de la CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace un llamado a las personas a acudir a vacunarse contra la covid-19 este domingo en el denominado “vacunatón”, pues el sábado la afluencia fue muy baja.

“Este sábado la titánica organización del vacunatón tuvo baja respuesta de afluencia, en muchos lugares los vacunatorios permanecieron vacíos en una jornada que se extendió por 12 horas”, indicó la institución en un comunicado de prensa.

Este domingo los vacunatorios de todo el país permanecerán abiertos hasta las 8 p. m. Los interesados que aún no tienen la primera dosis pueden ir a cualquier vacunatorio, sin necesidad de pertenecer a su zona de adscripción. No se requiere cita y se irán administrando, según vayan llegando las personas. La lista de lugares puede consultarse en el sitio web de la institución.

En esta campaña se estará inyectando la vacuna desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford; por este motivo no puede aplicarse en menores de edad. Esta última población puede recibir solo la vacuna elaborada por las empresas Pfizer y BioNTech, ya que es la única que cuenta con autorización de uso de emergencia para individuos de entre 12 y 17 años.

En este momento, las vacunas de Pfizer se están utilizando para completar esquemas de quienes recibieron su primera dosis hace ocho semanas y en embarazadas. También se utilizan en los mayores de 58 años que han quedado rezagados, pero de previo, tienen que coordinar con el área de salud respectiva, para que se le reserven las dosis.

Los migrantes en situación irregular ya tienen acceso a inocularse. Ellos solo deben presentar una identificación y, además, demostrar arraigo en el país, esto puede hacerse con estar incluidos en la ficha familiar del EDUS, o tener hijos inscritos en centros educativos, tener registro de propiedades en Costa Rica, o bien, aportar una nota o una carta del lugar donde trabaja, donde se indique el tiempo laborado.

Casa por casa En la región Huetar Atlántica no esperaron a que las personas llegaran a los centros de vacunación, también salieron a buscarlas a sus viviendas. Foto: Cortesía de la CCSS

Ante la baja afluencia, algunas áreas de salud se fueron a vacunar casa por casa.

Un ejemplo es el Área de Salud San Juan-San Diego-Concepción, en La Unión, de Cartago. Sus funcionarios, al ver que no había convocatoria en el vacunatorio del centro comercial Terramall, tomaron una ambulancia y fueron casa por casa en algunos barrios.

Otro ejemplo son los servicios de la región Huetar Atlántica, en Limón, donde los funcionarios también fueron casa por casa en busca de quienes no llegaban a los vacunatorios.

Esta estrategia se ha hecho anteriormente con los poblados más alejados de los centros de vacunación. Sin embargo, ahora cobra más importancia al tener más dosis que administrar.

vacunación El vacunatorio del Hospital México en el INA, en La Uruca, también lució vacío durante varias horas este sábado. Fotografía: Cortesía de la CCSS

Segundas dosis

La administración de segundas dosis se mantiene en todo el país, de acuerdo con las fechas programadas.

No obstante, la segunda aplicación se debe hacer en la misma sede donde se puso la primera y según la cita que le asignaron a la persona.

Esto último molesta a algunas personas que acudieron a otro sitio, por cercanía o comodidad, o porque no vieron filas y; sin embargo, sus dosis les fueron negadas.

“Fui, pero en Cartago hay restricciones por el área donde vives, muy lamentable. Yo busco mi segunda dosis”, señaló en el Facebook de la institución, Anel Valladares Castrillo.

Ante lo cual, la CCSS responde: “Si la persona requiere aplicársela en otro centro de salud, debe coordinar previamente con el establecimiento para que puedan agendar y tener disponible su dosis. En caso de no tener disponibilidad del fármaco en el establecimiento de salud, se asignará la fecha de vacunación más próxima posible”.

Otro reclamo es que el adelanto de segundas dosis, para recibirla ocho semanas después de la primera y no 12 semanas después, solo aplica para personas entre los 30 y los 57 años, pese a que hay personas de menor edad dispuestas a recibirla antes y a no esperar las 12 semanas dispuestas para este rango de edad.

“Me faltan tres meses para los 30 y no me permitieron recibir la segunda, aunque no había fila ni para primeras ni para segundas dosis”, expuso otra usuaria, también en el Facebook de la institución.

Uno de los aspectos que las autoridades recuerdan es que el grueso de dosis de esta campaña es de la farmacéutica AstraZeneca, y esta no puede utilizarse en quienes ya recibieron su primera dosis de Pfizer.

Por otra parte, el esquema de ambas dosis de AstraZeneca está aprobado para realizarse con 12 semanas de distancia y no con menos tiempo.

