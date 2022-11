CCSS pagará en diciembre aumento salarial a sus funcionarios

Los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibirán el incremento salarial en diciembre próximo. En un comunicado de prensa se indicó que el 2 de diciembre se realizará el ajuste a la base, mientras que el día 23 se hará el pago retroactivo.

Así lo comunicó la Caja este martes, unas 12 horas después de que se tomara la decisión, la noche de este 21 de noviembre.

El incremento, alegó la Caja, se había acordado desde diciembre de 2019 para entrar a regir en 2020 como compensación por el costo de la vida, pero su aplicación quedó suspendida por la declaratoria de emergencia sanitaria causada por la pandemia de covid-19. Siendo que, el 9 de setiembre anterior el aumento fue avalado por la Junta Directiva de la entidad.

La mayoría de los 63.000 trabajadores recibirán un alza a la base de ¢7.500, pero en algunos casos, el aumento será mayor.

Según consta en el Decreto N°42121-MTSS-H-MIDEPLAN, del 17 de diciembre de 2019, quienes ganan ¢300.000 o menos recibirán ¢1.250 más adicionales, para un total de ¢8.750. Quienes ganan entre más de 300.000 y 350.000 recibirán ¢1.000 más, para un aumento de ¢8.500. También, quienes ganan entre ¢350.000 y ¢600.000 recibirán ¢500 adicionales, y quienes ganan entre ¢600.000 y ¢750.000, ¢250 más.

Roberto Cervantes, gerente general de la institución dijo que esto permitirá al personal el disfrute de un “conjunto amplio de derechos humanos constitutivos de una vida digna, dado que el aumento del salario representa un elemento indisociable del derecho al trabajo”.

Solo el pago del retroactivo costará, según cifras oficiales, ¢29.000 millones, mientras que el aumento a la base significarán ¢10.000 millones anuales.

La decisión fue tomada por la junta directiva de la institución la noche de este 21 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados)

Este incremento se concretará luego de una larga polémica, pues la decisión de la Junta causó molestia en Casa Presidencial, donde el presidente Rodrigo Chaves la calificó de ilegal. El tema le costó el cargo al entonces jerarca de la Caja, Álvaro Ramos.

También el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el presidente legislativo, Rodrigo Arias, manifestaron la preocupación por el impacto para las finanzas de la entidad.

La semana anterior, los directivos consultaron a la Contraloría General de la República sobre si procedía o no el aumento, pero ese órgano no se pronunció al considerar que no era de su competencia.

Este lunes, La Nación publicó que la Caja deberá echar mano de las reservas del Seguro de Salud para dar los servicios médicos a los asegurados. Ese régimen entraría en déficit en 2027.

Para las entidades del Gobierno Central los salarios están congelados desde el 2020 y así continuarán hasta el 2024, según el decreto firmado por el presidente Chaves en octubre.