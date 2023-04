‘Cardio Active’ usa imagen de Daniel Salas para vender producto sin registro sanitario

Un producto llamado “Cardio Active” se promociona en las redes por tener supuestos beneficios para la circulación, los cuales no han sido comprobados, por lo que su uso podría poner en riesgo a quien lo consume, alertó el Ministerio de Salud.

La Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario emitió una alerta sobre este producto, el cual no cuenta con registro sanitario en Costa Rica. Su venta y publicidad ya fue detectada aquí en varios sitios web.

Salud alerta que “Cardio Active” se promociona en una página web falsa del Ministerio de Salud de Costa Rica, y para eso usa la figura del exministro de Salud, Daniel Salas Peraza.

“Tanto en Costa Rica como en otros países, se utilizan figuras públicas, en el caso de Costa Rica se empleó la imagen de Daniel Salas Peraza, sin contar con su autorización y brindando información falsa de él.

“Los productos que no cuentan con registro sanitario implican un riesgo a la salud pública debido a que no han sido evaluados para determinar que sean aptos para su uso, ni se ha demostrado su calidad, eficacia y seguridad. Además, no se tiene certeza de su composición y origen, ni de las condiciones bajo las cuales han sido fabricados, almacenados, transportados y manipulados”, indica la alerta sanitaria divulgada la mañana de este jueves.

Salud alerta a la población sobre la publicidad y venta del producto CARDIO ACTIVE, en varios sitios web. (Cortesía)

El Ministerio de Salud recomienda: