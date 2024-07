Bajas coberturas de vacunas contra sarampión, papiloma y tétanos preocupan a Salud

Las coberturas de tres vacunas en Costa Rica están muy por debajo de los límites mínimos del 80%: la primera dosis contra sarampión, rubéola y paperas (SRP), la que se inyecta contra tétanos y difteria, y la segunda dosis contra el virus del papiloma humano (VPH).

Esta es una alerta que el Ministerio de Salud realizó este 12 de julio en su Boletín Epidemiológico, con datos a mayo de 2024.

La primera dosis de SRP se administra a los 15 meses de edad. Esta es particularmente importante, porque en los últimos años han aumentado los brotes de esta enfermedad en diferentes países. El último caso de sarampión en Costa Rica, en enero pasado, se dio en una vecina de San Rafael de Heredia que no estaba vacunada.

El 79,45% de los menores de esta edad recibió esta primera dosis, es decir, el 21,55% no lo hizo. Lo ideal es que las coberturas sean de un 95% o más y de forma homogénea, es decir que se mantenga ese porcentaje en todas las regiones de un país. Menos de este porcentaje podría exponer a quienes no han sido vacunados (como los bebés menores de 15 meses que aún no pueden recibir el fármaco).

Por su parte, la primera dosis contra tétanos y difteria se inyecta en niños y niñas a los 10 años, normalmente los equipos vacunadores llegan a las escuelas. La cobertura está en un 57,1%.

La vacuna contra el VPH consta de dos dosis. La cobertura de la primera dosis llega al 93,83%. Sin embargo, la segunda apenas alcanza el 50,99% y es la cobertura más baja de todo el esquema de vacunas. Este biológico solo se administra en niñas de 10 años; la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología ya la aprobó para varones de la misma edad pero todavía no se implementa.

La otra vacuna que se aplica en el ciclo escolar, la segunda dosis contra SRP, sí supera el 80%, con un 81,35%. No obstante, está lejos de un valor ideal, por lo que también preocupa a las autoridades de salud.

Alerta por coberturas en ciclo escolar

Hay tres vacunas que se inyectan durante el ciclo escolar: la segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas, el refuerzo contra tétanos y difteria, y contra el virus del papiloma humano. (Rafael Pacheco)

Esta no es la primera vez que Salud llama la atención por las bajas coberturas en vacunaciones en edades escolares. Lo ha venido advirtiendo constantemente desde el 2021, cuando las coberturas cayeron por la pandemia y lo ha hecho cada seis meses desde entonces. La última vez fue en febrero pasado, cuando dieron los datos de todo el 2023.

“Es necesario seguir trabajando en conjunto y mejorar la comunicación entre diferentes instituciones, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Ministerio de Educación Pública (MEP), entre otras, con el fin de que esta población de riesgo pueda completar esquemas de vacunación y aumentar estas coberturas alcanzadas al mes de mayo; es necesario tratar de subir coberturas, son vacunas muy importantes para prevenir enfermedades que pueden tener un gran impacto en la salud pública del país”, señala el Boletín.

Para los equipos vacunadores no es fácil ingresar en los centros educativos. La campaña extraordinaria contra sarampión, que se ejecutó entre abril y junio, fue uno de los ejemplos.

En el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud del 3 de mayo, se denunció la acción de grupos antivacunas: “Han generado acciones en contra de la campaña; sobresalen correos a todos los directores de escuelas del país, audios y mensajes de texto. Esto ha afectado el proceso y fortalece la negativa de los padres, educadores y directores”.

Coberturas de otras vacunas

Hay vacunas que sí superan el 95% ideal. Hay dos incluso que superan el 100%. Esto no quiere decir que hay personas que se vacunaron más de una vez, lo que indica es que había más personas de las que se tenían en los registros.

Vacunas con más de 95%

Tercera dosis contra hepatitis B, 97,92% de quienes recibieron la segunda dosis recibieron la tercera.

Tetraxim (contra difteria, tétanos, tosferina y polio), con un %114,57%

Varicela, con un 111,42%.

Dosis 2 pentavalente (contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), 98,22% de las personas que recibieron la primera dosis.

tipo B), 98,22% de las personas que recibieron la primera dosis. Dosis 3 pentavalente, 99,07% de quienes recibieron la segunda dosis recibieron la tercera.

Segunda dosis contra neumococo, 97,98%.

Vacunas con entre 90% y 95%

Segunda dosis contra hepatitis B, la recibió el 91,17% de quienes recibieron la primera.

Primera dosis pentavalente, 91,28%.

Primera dosis contra neumococo, 91,32%.

Segunda dosis contra rotavirus, el 93,83%, de quienes recibieron la primera dosis se aplicaron la segunda.

Primera dosis contra VPH, con 93,83%.

Vacuna contra tétanos para embarazadas, 93,11%.

Vacunas entre el 85% y 90%

Primera dosis contra rotavirus, 89,69%.

Vacunas entre el 80% y 85%

Vacuna BCG, contra tuberculosis, 80,40%.

Primera dosis contra hepatitis B, 84,43%.

Segunda dosis contra sarampión, rubéola y paperas, 81,35%.

Vacunas con menos del 80%