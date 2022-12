Ausencia de directivos de CCSS impide a Gobierno notificarles suspensión

Por segundo día consecutivo no fue posible realizar la sesión de Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por falta de cuórum. La situación ocurre luego de que el miércoles, el Consejo de Gobierno diera a conocer su acuerdo de suspender a cinco de los miembros del máximo órgano de la Caja.

Pasados dos días desde el anuncio, el Gobierno no ha podido notificar a los afectados con la decisión.

“(Este viernes) se hicieron presentes dos funcionarias de Consejo de Gobierno para llevar a cabo la notificación de la medida cautelar; los miembros de Junta Directiva fueron informados, pero a esta hora no se ha podido notificar a ninguno”, informó la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, en un audio enviado ante consultas de La Nación.

La intención de Casa Presidencial es que se investiguen las actuaciones de los directivos que aprobaron en setiembre el aumento salarial retroactivo a 2020 para los 63.000 funcionarios de la Caja.

Además de procedimientos administrativos, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, también adelantó que se presentarían denuncias penales contra ellos y contra el ahora exjerarca de la entidad Álvaro Ramos.

Presidencia también pretende que se indague un posible conflicto de intereses de cuatro de los miembros de Junta, quienes avalaron el incremento pese a tener familiares que trabajan en la Caja y se beneficiarían del alza salarial. Igualmente, pide investigar supuestas irregularidades en el nombramiento del gerente administrativo.

Aunque oficialmente los nombres de los directivos suspendidos no se han dado a conocer, este jueves un grupo se puso a disposición de la Fiscalía. Así lo consignaron en un escrito enviado al Ministerio Público José Luis Loría, Carlos Salazar, Maritza Jiménez y Martha Rodríguez. También Álvaro Ramos y el exmiembro de ese órgano, Guillermo Hérnández, quienes avalaron en setiembre el aumento salarial.

“Ayer (jueves) teníamos sesión ordinario y no logramos tener el cuórum requerido por lo que se convocó al día de hoy (viernes) y nuevamnte no contamos con el cuórum, solo llegaron cuatro personas, eso impide las sesiones ordinarias, por lo que nuevamente no tuvimos la posibilidad de tomar los acuerdos de la gran cantidad de asuntos que están pendientes, algunos urgentes otros no tanto pero que llevan mucho tiempo”, añadió Esquivel en un audio enviado a eso del mediodía de este viernes.

Según informó, solo había una compra de insumos pendiente de resolver, sin profundizar en si habría posibles afectaciones a los servicios de salud.

Esquivel dijo que lo que procede es que una vez conocidos los nombres de los miembros que serán suspendidos, se buscaría sustituirlos lo más rápido posible.

“Trataremos de hacer nuestro mayor esfuerzo con los sectores para que nos ayuden a nombrar lo más rápido posible y tener una integración pronto”, manifestó.

La Junta Directiva está compuesta de nueve miembros, tres por cada uno de los sectores: Poder Ejecutivo, Trabajadores y Sector Patronal.

Según dijo, no se trata de “nada extraordinario”, sino que se procederá como “siempre se ha hecho”. Cada sector presentaría una terna para que el Gobierno designe. Esta, según Esquivel, sería una designación temporal mientras se resuelven los procedimientos administrativos, para los que se requiere nombrar órganos directores.

Para este momento, sin embargo, ni siquiera se ha notificado a las personas que serían sometidas a esas pesquisas.

Esquivel aseguró que darán información a la ciudadanía y a los trabajadores de todo el proceso, pues su intención es “darle transparencia al tema”, pues, según la jerarca, “algunos sectores lo han tratado de manipular hacia un aspecto de intervencionismo”.

La decisión del Consejo de Gobierno suscitó reclamos y solicitudes para revertir la suspensión de los directivos por las eventuales consecuencias que tendrían en el funcionamiento de la Caja.