Ana Isabel es la paciente 1.232 en lista de espera de cirugía de vesícula en el Hospital México

Ana Isabel Sáenz Torres entró a la lista de espera para cirugía de vesícula en el Hospital México el 11 de enero del 2021. Esta vecina de Tibás recuerda que su posición en esa lista la situaba detrás de aproximadamente 1.800 pacientes.

La cirujana que la atendió ese 11 de enero le informó que la espera para la operación sería de unos seis meses. En 2021, aún en plena pandemia, le comunicaron a Sáenz que, posiblemente, la intervención se realizaría en uno de los hospitales privados con los que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estaba coordinando para enviar a pacientes quirúrgicos programados.

Conversamos con Ana Isabel Sáenz este sábado 17 de agosto. Alrededor de 1.305 días después de su cita con la cirujana, esta vecina de Tibás, al norte de San José, continúa esperando su operación de vesícula sin tener ninguna comunicación con el hospital, que desde el 2021 no le volvió a programar consultas. Solo una indicación le dieron, según comentó: “cuando tenga síntomas, vaya a Emergencias”. Hasta ahora, no lo ha necesitado.

La única conexión que Ana Isabel Sáenz tiene con su procedimiento pendiente de vesícula es con la información que le transmite la App EDUS, del Expediente Digital Único en Salud, que le indica que hay 1.231 pacientes antes que ella en la lista de espera para esa cirugía.

LEA MÁS: Plan de CCSS contra listas de espera fracasa, revela informe de Auditoría

El avance hacia el quirófano ha sido lento. Entre enero del 2021 y agosto del 2024, solo 569 personas han salido de esa lista de espera; dos por día, aunque la App EDUS dice que se operan, en promedio, seis.

Si le hacemos caso a la información de ruta quirúrgica que le despliega la App EDUS, a un promedio de seis pacientes operados de vesícula por día, a Ana Isabel Sáenz todavía le faltarían 7 meses de espera para entrar a quirófano en el Hospital México.

Por eso, Sáenz se indignó cuando leyó en la prensa que el promedio de espera para una cirugía en la CCSS es de 423 días, según el corte de la Caja de julio anterior.

Esta es la información que le despliega el módulo de ruta quirúrgica de la App EDUS a Ana Isabel Sáenz: hay 1.231 personas antes que ella en lista para operar de vesícula en el Hospital México.

Ana Isabel Sáenz supera con holgura el promedio de espera que la CCSS registra para la especialidad de Cirugía General (donde se operan los pacientes con piedras en la vesícula) en todos los hospitales, que es de 511 días. Incluso, el que se indica para el Hospital México, que es de 820 días.

LEA MÁS: Junta Directiva de CCSS extiende declaratoria de emergencia de listas de espera

Su espera, a este 17 de agosto, alcanza los 1.305 días, y podría rebasar los 1.500 días en caso de que se cumpliera lo que indica su ruta quirúrgica en el EDUS.

Ana Isabel Sáenz espera operación de vesícula desde enero del 2021. Sus números no calzan con los que informa la CCSS cuando indica que el promedio de espera en Cirugía General es de 820 días en el Hospital México, de donde es paciente. Ella los supera: lleva 1.305 días.

“La Caja no está dando una información real. Sinceramente, siento que a la administración no le interesa desahogar las listas de espera. Me parece que lo empujan a uno a tener que pagar por una cirugía en la medicina privada y eso, para mí, de alguna forma es privatizar la CCSS”, comentó.