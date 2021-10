A partir del 1.° de diciembre, certificado de vacunación será obligatorio para acceder a actividades

Presentar el certificado de vacunación contra la covid-19 será necesario para ingresar a comercios y eventos antes a partir del 1.° de diciembre, según lo dio a conocer la tarde de este miércoles, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. “Esto nos permitirá tener mayor apertura económica y salir más rápido de la pandemia”, declaró.

“Aquellas personas que no tengan esquema completo, no deberían ser permitidas en ciertos locales y ciertas actividades como medida de protección de la salud. Cada persona no vacunada pone en riesgo a lo demás”, añadió.

Dentro de las actividades que requerirán de certificado de vacunación están restaurantes, sodas, cafeterias, plazas de comida, bares, tiendas y centros comerciales, museos, centros de acondicionamiento, hoteles, cabinas, establecimientos de alojamiento, salas de eventos empresariales y sociales, turismo de aventura, teatros, cines, academias de arte y actividades artísticas y establecimientos de actividades deportivas.

De esta forma se entrará en una fase llamada “apertura gradual responsable”. El mandatario indicó que se dará tiempo hasta el inicio de diciembre y no se hará antes por dos razones. La primera es que, si bien las hospitalizaciones han ido bajando, aún hay presión sobre los servicios hospitalarios, pues cuidados intensivos sigue por encima de su capacidad ideal de 359. La otra razón es que aún hay personas que no hay podido vacunarse.

De la población que aún está pendiente de vacunar faltan 749.084 personas mayores de 12 años, según estimaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). De esas, 200.000 tienen entre 12 y 17 años. Esta población solo puede ser vacunada con el fármaco de la empresa Pfizer, único con autorización de uso de emergencia para esas edades.

Se está a la espera de mayores envíos de esta vacuna, dado que lo que llega hasta el momento se destina a completar esquemas y inmunizar a los mayores de 58 años que estaban rezagados.

“Para esas 550.000 personas mayores de 18 años tenemos vacunas suficientes. Necesitamos llegar a ellas. El llamado es a acudir a los centros de vacunación”, indicó Alvarado.

“Cada persona que no está vacunada se pone en riesgo a sí misma, el 80% de pacientes en cuidados intensivos no tiene ninguna dosis”, añadió.

En el caso de los menores de 12 años para quienes no hay vacuna autorizada todavía, podrán ingresar a cualquiera de estas actividades con sus papás o encargados ya vacunados. Más aún que para los últimos meses del año estarán abierto, con aforo limitado, sitios como el Parque de Diversiones.

El ministro de Salud, Daniel Salas, enfatizó que precisamente por ellos resulta de vital importancia que todos aquellos en las familia para lo que sí hay tienen fármaco disponible, lo reciban y se protejan.

Usted puede repasar los pasos para obtener el comprobante necesario y leer sobre la aplicación que se utilizará para comprobar las dosis a partir del 1.° de diciembre, en esta nota “‘¿Cómo obtener el certificado de vacunación contra covid-19?”

La vacuna contra la covid-19 consta de dos dosis. En nuestro país se aplican las de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca. (Rafael Pacheco)

Las actividades que requieren vacunación

De acuerdo con Daniel Salas Peraza, las actividades para las cuales se pedirá estar vacunado son de tipo recreativo. Esta no será exigida para lugares de primera necesidad, como supermercados, farmacias, centros de salud. Por esta razón tampoco será requerida para las elecciones nacionales de febrero próximo.

Los eventos que sí requerirán estar inmunizado se dividen en 12 categorías:

1- Restaurantes, sodas, cafeterías y parques de comida (food courts o food trucks).

2- Bares y casinos.

3- Tiendas y centros comerciales.

4- Museos.

5- Centros de acondicionamiento físico.

6- Hoteles, cabinas, establecimientos de alojamiento.

7- Balnearios.

8- Actividades, organizaciones y congregaciones en sitios de adoración.

9- Salas de eventos para actividades empresariales, académicas o sociales.

10- Turismo de aventura.

11- Teatros, cines, academias de arte y baile, establecimientos de actividades artísticas.

12- Establecimientos de actividades deportivas.

