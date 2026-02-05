Salud pide no consumir esta marca de queso Monteverde

El Ministerio de Salud ordenó el retiro del lote 021, registro sanitario A-CR-1607818 de queso Montino Semiduro Monteverde, luego de confirmar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en muestreos realizados en supermercados del país.

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria a la población por la detección de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote de quesos de la marca Monteverde, como parte de controles rutinarios en supermercados del país.

La alerta fue emitida por la Dirección de Regulación de Productos de Interés y Riesgo Sanitario, luego de que el Centro Nacional de Referencia en Inocuidad Microbiológica de Alimentos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (CRIMA-INCIENSA) confirmara un aislamiento positivo de la bacteria en el producto Montino Semiduro.

La Listeria monocytogenes es una bacteria patógena causante de la listeriosis, una infección grave transmitida por alimentos contaminados (lácteos, embutidos) que afecta principalmente a embarazadas, recién nacidos, ancianos y personas inmunodeprimidas.

Los efectos incluyen síntomas gripales, fiebre, diarrea, y complicaciones severas como septicemia, meningitis o abortos espontáneos.

Según informó el Ministerio, el hallazgo incumple los parámetros establecidos específicamente en lo relativo al subgrupo de quesos frescos no madurados, requesón y productos similares.

La contaminación fue detectada mediante muestreos realizados en distintos establecimientos comerciales, como parte del programa de vigilancia que mantiene Salud para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Ante esta situación, las autoridades indicaron que ya se trabaja en el retiro del mercado del lote contaminado (Lote 021, registro sanitario A-CR-1607818), en coordinación con el fabricante del producto y el Servicio Nacional de Salud Animal, con el fin de reducir cualquier riesgo para los consumidores.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la compra y consumo del lote afectado, en especial en el caso de mujeres embarazadas, personas adultas mayores y quienes presenten sistemas inmunitarios debilitados, por tratarse de grupos de mayor riesgo ante infecciones por Listeria monocytogenes.

Asimismo, recomendó que quienes tengan el producto correspondiente al lote señalado lo desechen o lo devuelvan al punto de venta donde fue adquirido.

En caso de que alguna persona haya consumido el producto y presente síntomas como fiebre, diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza o vómitos, se aconseja consultar de inmediato a un médico o acudir a un centro de salud.