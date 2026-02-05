El País

Salud pide no consumir esta marca de queso Monteverde

Ministerio de Salud emitió advertencia tras hallar bacteria Listeria monocytogenes en un lote de quesos Monteverde, producto está en proceso de retiro

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El Ministerio de Salud ordenó el retiro de un lote de queso Monteverde luego de confirmar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en muestreos realizados en supermercados del país.
El Ministerio de Salud ordenó el retiro del lote 021, registro sanitario A-CR-1607818 de queso Montino Semiduro Monteverde, luego de confirmar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en muestreos realizados en supermercados del país. (Ministerio de Salud/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ministerio de SaludAlerta sanitariaQueso MonteverdeMontino Semiduro
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.