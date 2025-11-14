El País

Alerta sanitaria: este producto que promete potenciar el placer sexual femenino podría dañar su salud

Ministerio de Salud advierte que producto “Bichota” está adulterado y no cuenta con registro sanitario vigente en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Algunos sitios de Internet venden un producto llamado “Bichota”, que les ofrece a las mujeres potenciar su placer sexual. Sin embargo, esto más bien podría traer problemas de salud para algunas personas, por lo que el Ministerio de Salud lanzó una advertencia sanitaria.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SexualidadMinisterio de SaludAlerta sanitariaSildenafilo
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.