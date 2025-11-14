Alerta sanitaria: este producto que promete potenciar el placer sexual femenino podría dañar su salud

Algunos sitios de Internet venden un producto llamado “Bichota”, que les ofrece a las mujeres potenciar su placer sexual. Sin embargo, esto más bien podría traer problemas de salud para algunas personas, por lo que el Ministerio de Salud lanzó una advertencia sanitaria.

“Se encuentra adulterado y no cuenta con registro sanitario vigente en Costa Rica”, resumió Salud en un comunicado de prensa.

El potenciador sexual llamado “Bichota” contiene ingredientes no declarados en la etiqueta y podría dañar la salud de las mujeres. El Ministerio de Salud lanzó alerta sanitaria. (Tomada de Internet/Tomada de Internet)

En Internet se promociona como un producto que “evita la frigidez en la mujer, despertando el deseo sexual, produciendo excitación y mayor disposición para tener la relación sexual”. Dice aumentar la lubricación y la sensibiilidad del clítoris.

Sin embargo, un análisis de laboratorio llevado a cabo por el Centro de Investigación y de Servicios Químicos y Microbiológicos (Ceqiatec) encontró la presencia del principio activo sildenafilo, el cual no se declara en su etiqueta ni dentro de la lista de ingredientes, ni en la documentación presentada ante el Ministerio de Salud.

El sildenafilo es una sustancia utilizada principalmente en productos para hombres, pues se usa para tratar la disfunción eréctil y no tiene un uso aprobado en mujeres. Esta es la sustancia en la que se basa el Viagra, y otros medicamentos para disfunción eréctil, como Abeced, Bandol o Cedefek.

Además, este principio activo está contraindicado en pacientes con hipertensión o hipotensión no controlada, o historia de infarto agudo al miocardio, arritmias incontroladas, accidente cerebrovascular (ACV), entre otros.

Asimismo, podrían presentar interacciones adversas si la persona toma algunos medicamentos. Por esta razón, el sildenafilo solo puede ser vendido con receta médica.

“El uso de productos con sildenafilo en su formulación presenta un grave riesgo de salud en personas que no han sido previamente valoradas por un médico, ya que existe un cierto grado de riesgo de acontecimientos cardiovasculares, entre ellos infartos al miocardio”, indicó el Ministerio en su comunicado.

¿Qué hacer?

Estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud: