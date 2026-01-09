Salud inspeccionará fórmulas infantiles Nestlé NAN tras alertas de contaminación

Funcionarios Salud inspeccionará fórmulas infantiles de Nestlé disponibles en el país para verificar que no correspondan a los lotes alertados internacionalmente.

El Ministerio de Salud ordenó este viernes inspecciones preventivas tras las alertas por contaminación bacteriana en lotes de fórmulas infantiles Nestlé NAN, retirados del mercado en 23 países de Europa, Turquía y Argentina .

La medida se adopta como parte de un proceso de vigilancia sanitaria, luego de que autoridades de otros países reportaran la detección de bacterias en determinados lotes de estos productos dirigidos a población infantil.

Según informó Salud, tras conocerse las alertas, se realizó una revisión de los registros sanitarios vigentes en Costa Rica y se solicitó a la empresa responsable confirmar si los lotes señalados habían sido comercializados en el país.

La compañía respondió oficialmente que los productos distribuidos en Costa Rica no corresponden a los lotes afectados .

Pese a ello, el Ministerio indicó que a partir de este viernes iniciará inspecciones en supermercados, farmacias y otros puntos de venta, con el fin de verificar que las fórmulas disponibles en el mercado nacional no coincidan con los lotes retirados a nivel internacional.

“La lista adjunta corresponde a los lotes retirados en otros países. Hasta el momento no existe evidencia de que estos productos se hayan comercializado en Costa Rica”, detalló la cartera en un comunicado.

Salud subrayó que no se ha ordenado el retiro de fórmulas infantiles en el país, pero recalcó que la vigilancia se refuerza debido a que se trata de alimentos destinados a bebés y niños pequeños, considerada población de alto riesgo ante posibles contaminaciones.

Las autoridades recomendaron a padres y cuidadores revisar el número de lote y la información del producto antes de su consumo y mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer cualquier actualización sobre este caso.