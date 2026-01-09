El País

Salud inspeccionará fórmulas infantiles Nestlé NAN tras alertas de contaminación

Cartera inició revisiones en comercios de Costa Rica tras reportes extranjeros por contaminación en lotes de fórmulas infantiles Nestlé NAN

Por Juan Fernando Lara Salas
El Ministerio de Salud activó este viernes un protocolo de revisión y vigilancia en todo el territorio nacional tras recibir reportes internacionales sobre la contaminación bacteriana en lotes específicos de fórmulas infantiles de Nestlé NAN.
Funcionarios Salud inspeccionará fórmulas infantiles de Nestlé disponibles en el país para verificar que no correspondan a los lotes alertados internacionalmente. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

