Salud encuentra bacteria en tacos congelados de pollo: revise la marca y evite intoxicaciones

Este es el empaque de los tacos de pollo Don Taco, donde Salud encontró la bacteria.

El Ministerio de Salud encontró la bacteria Listeria monocytogenes en los tacos congelados de pollo de la marca Don Taco.

El hallazgo se dio específicamente en el lote 240725. Este producto tiene el registro sanitario A-CR-15-05841. Ambos números aparecen en el empaque.

La contaminación con la bacteria se comprobó luego de analizar un muestreo realizado en diferentes supermercados.

Este patógeno puede sobrevivir en refrigeración y congelación, normalmente muere al cocinarse, por lo que el peligro mayor es de intoxicación es al comerse crudos. Aunque este producto normalmente se cocine, por principio precautorio Salud decide removerlos de los anaqueles y advertir.

Síntomas de intoxicación

Entre los síntomas de una intoxicación por Listeria monocytogenes están:

Fiebre

Dolores musculares

Fatiga

Dolor abdominal

Náuseas

Vómito

Diarrea

Dolor de cabeza

Estas manifestaciones pueden ser más graves en niños menores de cinco años, embarazadas, personas con problemas inmunitarios y adultos mayores.

¿Qué hacer ante esta alerta?

Estas son las recomendaciones de Salud:

1. Evitar comprar o consumir el producto.

2. En caso de tener el producto con el lote antes mencionado, desecharlos o devolverlos al punto de venta.

3. Si experimenta síntomas como: diarrea, fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares y ha consumido el producto antes mencionado, notificarlo al Ministerio de Salud al correo uvc.correspondencia@misalud.go.cr y consultar a su médico o acudir a un centro de salud cercano.

4. Los comercios que tienen el lote de esta enfermedad deben suspender la distribución y comercialización del producto.