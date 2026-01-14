El País

Sala IV ordena garantizar agua a adulta mayor con artritis obligada a caminar y cargar baldes

Obligar a adulta de 84 años con males crónicos a cargar agua es indigno, concluyó alto tribunal que ordenó a municipalidad apurarse con obra

Por Juan Fernando Lara Salas
17 de enero del 2024. Concepción de Alajuelita. 8:00 a 12 md. La época de verano también conocida como la época seca causa terribles problemas de abastecimiento de agua en la comunidad de Concepción de Alajuelita y comunidades aledañas. Según declaraciones de los entrevistados el problema tiene al menos dos años de estar ocurriendo pero se asentuó en los últimos meses ya que el racionamiento se da incluso en los meses de invierno. Muchos manifiestan que el crecimiento desmedido de la población ha derivado en un mayor consumo de agua esto causa el faltante. En la foto: Rafael Prado Cerdas es empleado municipal y vive en Concepción de Alajuelita. Manifestó que el problema del agua tiene unos cuatro años y lo enfrenta almacenando agua en baldes y botellas de plástico. Para este año planea comprar un estañon o algo similar para almacenar más agua. Foto: Albert Marín para la Nación.
La Sala Constitucional reafirmó que el acceso al agua es un derecho fundamental, especialmente para poblaciones en condición de extrema vulnerabilidad y salud delicada (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Albert Marín)







