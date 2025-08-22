El País

Sala IV avala ley que regula huelgas y rechaza acción de inconstitucionalidad de ANEP

Tribunal constitucional avaló prohibición de huelgas políticas y en servicios esenciales

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Detalle de una marcha en San José el 12 de setiembre de 2018, cuando iniciaba la huelga nacional contra la reforma fiscal. Fotografía: (Graciela Solís)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala IVLey 9808Huelgas en Costa RicaANEPDerecho a huelgaServicios públicos esenciales
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.