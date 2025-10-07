Sala IV ampara a estudiantes provida excluidos de feria en la UCR

Imagen del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica en San Pedro. Fotografía:

La Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo presentado por el grupo estudiantil DisidentesCR, de la Universidad de Costa Rica (UCR), luego de que fueran censurados durante la feria empresarial de la Semana B, celebrada el pasado 10 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales.

Según la sentencia 2025-032460, el Tribunal Constitucional determinó que la actuación de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, que ordenó retirar la mesa de los jóvenes y los materiales provida que exhibían, constituyó una restricción arbitraria a la libertad de expresión y pensamiento.

El grupo había sido autorizado para participar en la feria, pero representantes de la asociación les solicitaron guardar camisetas, pañuelos y libros con el lema “Abortar es matar”, así como propaganda provida.

Ante su negativa, se les retiró el mobiliario y su mesa terminó en el suelo, según se observa en videos difundidos en redes sociales.

En su fallo, la Sala subrayó que la libertad de expresión y de pensamiento son pilares del sistema democrático costarricense y que ninguna autoridad universitaria ni estudiantil puede limitar esas garantías bajo criterios ideológicos.

Por unanimidad, los magistrados ordenaron a la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas abstenerse de repetir los hechos y la condenaron al pago de daños y perjuicios, los cuales se liquidarán en la vía civil.

El expediente 25-012821-0007-CO fue instruido por el magistrado Fernando Cruz Castro. La sentencia integral se publicará próximamente en el sitio electrónico del Poder Judicial.