El País

Sala IV admite nuevo amparo contra permiso para talar 748 árboles en playa Panamá

Caso ligado al sector de playa Panamá se suma cuestionamiento de normas constructivas en todo el Polo Turístico del Golfo de Papagayo

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Por Juan Fernando Lara Salas
Vista del golfo de Papagayo, Guanacaste
Estancias de lujo sobre terrenos concesionados en el Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste. La Sala IV estudia un recurso que cuestiona la autorización para talar 748 árboles y eliminar el sotobosque de un bosque tropical seco en la zona. (Shutterstock/Foto)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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