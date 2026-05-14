El País

Sala Constitucional ordena al gobierno reglamentar Ley de Acceso a la Información Pública en un plazo de dos meses

La Sala IV ordenó al Ministerio de la Presidencia, cargo que ahora ocupa Rodrigo Chaves, emitir el reglamento de la Ley de Acceso a la Información tras declarar con lugar un amparo.

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Por Yucsiany Salazar
Fachada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el logo y escultura representativa, simbolizando la justicia en Costa Rica.
El actual ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, deberá emitir el reglamento de la Ley de Acceso a la Información por orden de la Sala IV. (Rafael Pacheco)







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Ley de Acceso a la Información PúblicaSala ConstitucionalReglamento
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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