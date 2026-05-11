Política

¿Rodrigo Chaves podrá recibir dos salarios como ministro y además pensión de expresidente? Esto dice la ley

Chaves asumió los ministerios de Hacienda y Presidencia en el gobierno de Laura Fernández; además, por ley tendrá derecho a una pensión vitalicia como expresidente

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Por Cristian Mora
Ultimo informe de labores, Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves asumió los ministerios de Hacienda y de la Presidencia en el gobierno de Laura Fernández, una decisión poco común que abrió dudas sobre su salario y la pensión vitalicia de expresidente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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