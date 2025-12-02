Sala Constitucional acoge para estudio recurso de Fundación Ciudadelas de Libertad contra subasta de radio y TV

Parte de las antenas de radio y televisión ubicadas en el volcán Irazú (imagen ilustrativa). Foto:

La Fundación Ciudadelas de Libertad, institución de carácter social que promueve el desarrollo educativo de la juventud en Desamparados, celebró que la Sala Constitucional acogió su recurso de amparo contra la subasta de frecuencias de radio y televisión y suspendió el proceso.

Como parte de las labores para financiar sus programas sociales, esta Fundación opera cuatro frecuencias: Radio Libertad (570 AM), Fundación (91.5 FM), 103 La Radio Joven (103.1 FM) y 89 YA (89.1 FM).

La organización indicó que los derechos sagrados que se citan en el Himno Nacional no son solo para cantarlos, “sino para ejercerlos cuando es necesario y oportuno hacerlo”.

Ante la Sala Constitucional, la organización argumentó que la subasta constituye un “atropello de derechos fundamentales”. El 28 de noviembre, el Tribunal acogió el recurso para estudio y suspendió las licitaciones abiertas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), así como el trámite de todos los expedientes asociados.

La Sala advirtió de que desobedecer la medida cautelar constituye un delito penal, sancionado con prisión de tres meses a dos años o con 20 a 60 días multa.

“La Fundación Ciudadelas de Libertad considera que esta medida cautelar representa un paso indispensable para garantizar que el proceso sea revisado con apego estricto a la ley y se respeten los derechos adquiridos de los operadores de radiodifusión. Confiamos en que el estudio de fondo que realizará la Sala permitirá aclarar los extremos jurídicos que motivaron este amparo", dijo la organización.

Además, reiteró su compromiso absoluto con la institucionalidad democrática.

“Seguiremos participando y aportando, dentro del marco legal, en defensa de un servicio de radiodifusión que por décadas ha contribuido al acceso gratuito, plural e irrestricto a la información, la pluralidad y al fortalecimiento de nuestras comunidades”, continuó.

La Fundación hizo énfasis en la necesidad de continuar los procesos de formación de jóvenes y el impacto positivo a la comunidad desamparadeña.

Tributo a Samuel Bermúdez Jiménez, fundador de la Fundación Ciudadelas de Libertad (Cortesía/Cortesía)

El 26 de noviembre, con motivo de otro recurso de amparo, el magistrado Paul Rueda ya había emitido otra medida cautelar de suspensión de la subasta.