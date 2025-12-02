El País

Sala Constitucional acoge para estudio recurso de Fundación Ciudadelas de Libertad contra subasta de radio y TV

Organización de carácter social, que opera cuatro emisoras, celebra decisión. Afirma que los derechos sagrados del Himno Nacional no son solo para cantarlos, sino para ejercerlos.

Por Esteban Oviedo
Radio y televisión, antenas
Parte de las antenas de radio y televisión ubicadas en el volcán Irazú (imagen ilustrativa). Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







