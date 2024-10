Sacerdote renuncia a parroquia de San Isidro de Heredia por ‘bullying’ y difamaciones

El sacerdote católico Ronald Sáenz Borbón renunció a su cargo al frente de la parroquia de San Isidro Labrador, en Heredia, luego de denunciar que ha sido objeto de “bullying”, agresiones y difamaciones.

Mediante un video publicado en las redes sociales de la parroquia, Sáenz comunicó a su feligreses que pidió a monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, un cambio de sede.

“Sucede que he sido víctima de difamaciones, de constantes expresiones de falta de respeto a mi investidura como sacerdote y párroco”, aseveró sin identificar a los presuntos autores.

El cura, no obstante, aclaró que lo que más pesó en su decisión de pedir el traslado fue el impacto provocado por “estas actitudes beligerantes” en su salud, en especial en la presión arterial.

“He recibido la atención médica necesaria y es por recomendación médica del cardiólogo, quien me indica que debo dejar de exponerme a este ambiente de cizaña”, explicó.

Manifestó que las agresiones que recibe no son nuevas y que así se lo expuso, el pasado 28 de mayo, al arzobispo, quien le pidió esperar hasta el mes de diciembre, cuando se hace la rotación de párrocos.

“He sido testigo del lobby que vienen haciendo algunas personas. Por tanto, he reiterado a Quirós que haga el cambio lo más pronto. Le dije que me sentía como seguir en el colegio donde me estaban haciendo bullying.

“Para quienes se prestaron a esta campaña de desunión en la parroquia, le pido a Dios el regalo de la conversión y el arrepentimiento; de lo contrario, estarían expuestos a la justicia de Dios”, expresó.

El padre Ronald Sáenz Borbón (derecha) aparece en esta foto con monseñor José Francisco Ulloa, obispo emérito de Cartago, en la parroquia San Isidro Labrador de Heredia. (Foto: Tomada de Facebook)

En su video, Sáenz destacó que su paso por San Isidro le permitió conocer a personas que, con su forma de ser, sus palabras, su confianza y su presencia, le dieron ánimo en momentos de necesidad

“A todos ellos, que Dios los ha utilizado para fortalecer mi espíritu, Dios les pague por su paciencia, sabiduría y comprensión ante mis flaquezas y errores. Gracias por sus gestos de solidaridad cristiana y, sobre todo, por sus oraciones”, declaró.

Sáenz recalcó que su salida obedece a una solicitud expresa suya, por recomendación médica. El pasado miércoles 2 de octubre, a las 6 p.m., el sacerdote ofició su última misa en San Isidro de Heredia.

La Nación consultó, este jueves, sobre este tema a la arquidiócesis de San José, a la cual está adscrita la parroquia de San Isidro. El presbítero Gerardo León confirmó que Sáenz presentó su renuncia.

“Agradecemos al padre Ronald por su servicio y dedicación a lo largo de su ministerio en esta comunidad. Desde que el padre informó sobre su situación, la arquidiócesis ha tomado en serio sus preocupaciones y ha estado realizando un análisis profundo de la situación.

“El arzobispo José Rafael Quirós Quirós ha instado a que se mantenga un ambiente de diálogo, respeto y escucha constructiva en la comunidad”, explicó León. Asimismo, confirmó que el sacerdote Farid Madrigal fue nombrado nuevo párroco de San Isidro.

“Agradecemos a la comunidad su comprensión y disponibilidad y hacemos un llamado a la unidad y al respeto mutuo, fundamentales para la vida y la misión de nuestra Iglesia”, concluyó el presbítero.

