Ruta 32 vuelve a abrir tras más de 12 horas de cierre por caída de material: esto dice el MOPT

El paso por el kilómetro 28 de la Ruta 32 fue reabierto tras un deslizamiento que interrumpió el tránsito durante más de 12 horas.

Por Yucsiany Salazar
Ruta 32 Kilómetro 31
La ruta 32 estuvo cerrada desde la noche de este sábado. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

