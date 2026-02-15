Ruta 32 vuelve a abrir tras más de 12 horas de cierre por caída de material: esto dice el MOPT

La ruta 32 estuvo cerrada desde la noche de este sábado.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la reapertura de la ruta 32 este domingo 15 de febrero.

La vía permaneció cerrada durante aproximadamente 13 horas, tras un deslizamiento en el kilómetro 28 que interrumpió el tránsito vehicular.

“Tras completar las labores de limpieza a la altura del kilómetro 28, se precede con la apertura de la RN 32. Conduzca con precaución″, indicó el MOPT.

La carretera hacia Limón, especialmente en su tramo montañoso, ha tenido que cerrarse en al menos cinco ocasiones durante los primeros días de febrero, debido a las condiciones climatológicas en el país.