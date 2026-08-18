Ruta 32 sigue cerrada este martes: MOPT encuentra caída de material en ocho puntos

La inspección realizada al amanecer de este martes detectó caída de material en ocho puntos de la ruta 32, que permanece cerrada mientras el MOPT realiza labores de limpieza.

La ruta 32 permanece cerrada la mañana de este martes 18 de agosto, luego de que una inspección realizada al amanecer detectara caída de material en ocho puntos de la carretera que comunica San José con Limón.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los puntos afectados se encuentran en los kilómetros 20, 23, 25, 27, 31, 32, 33 y 37.

La carretera fue cerrada este lunes debido a las fuertes lluvias y la caída de material en el sector montañoso. Las autoridades anunciaron entonces que realizarían una inspección a primera hora de este martes para determinar si existían condiciones para habilitar nuevamente el tránsito.

Sin embargo, la revisión confirmó la presencia de material sobre la vía en varios sectores, por lo que el paso continuará suspendido mientras se realizan las labores de limpieza.

El MOPT indicó que, una vez concluidos esos trabajos y si las condiciones lo permiten, informará sobre una eventual reapertura durante este martes. De momento, no se ha comunicado una hora estimada para restablecer el tránsito.

Las autoridades señalaron que todas las rutas alternas se encuentran en servicio y transitables.