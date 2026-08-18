El País

Ruta 32 sigue cerrada este martes: MOPT encuentra caída de material en ocho puntos

Inspección realizada al amanecer detectó derrumbes entre los kilómetros 20 y 37; la reapertura dependerá de las labores de limpieza y de las condiciones del tiempo.

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Por Cristian Mora
Ruta 32 San José Limón
La inspección realizada al amanecer de este martes detectó caída de material en ocho puntos de la ruta 32, que permanece cerrada mientras el MOPT realiza labores de limpieza. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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