Atención usuarios de la ruta 32: fuertes lluvias obligan a tomar una medida

Autoridades cerraron la ruta 32 por las lluvias y caída de material. Una evaluación este martes definirá las condiciones para habilitar el tránsito.

Las condiciones del tiempo vuelven a generar complicaciones para quienes necesitan desplazarse por una de las principales carreteras entre el Valle Central y el Caribe. La ruta 32 fue cerrada este lunes debido a la caída de material y las fuertes lluvias en la zona montañosa, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El cierre se mantendrá mientras persistan las condiciones que podrían comprometer la seguridad de los conductores. La carretera será evaluada a primera hora de este martes, según la información suministrada sobre la situación.

La caída de material se registró en medio de las fuertes precipitaciones que afectan el sector montañoso de la ruta.

Este martes, a primera hora, harán una evaluación de la vía para determinar el estado de la carretera y definir si es posible habilitar nuevamente el paso.