El País

Atención usuarios de la ruta 32: fuertes lluvias obligan a tomar una medida

Las lluvias y la caída de material provocaron la suspensión del tránsito

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Por Silvia Ureña Corrales
Autoridades cerraron la ruta 32 por las lluvias y caída de material. Una evaluación este martes definirá las condiciones para habilitar el tránsito. (John Duran)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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