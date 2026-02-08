Ruta 32 permanecerá cerrada este domingo: este es el motivo

El MOPT anunció que la apertura de la ruta 32 no será posible este domingo 8 de febrero. Foto:

La ruta 32 permanecerá cerrada durante este domingo 8 de febrero.

La vía ha estado inhabilitada desde el jueves 5 de este mes, debido a la caída de materiales. El viernes 6 fue abierta por unas horas y más tarde se cerró, desde entonces no es posible transitar por la ruta que comunica San José con Limón.

La tarde de este domingo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció el motivo por el cuál la vía tampoco se habilitara hoy.

El MOPT asegura que, aún con el trabajo constante en el sector del Zurquí, que permitió la remoción de derrumbes, la vía no puede abrirse debido a las condiciones climáticas y lluviosas en la zona.

“Hacen que el material vuelva a caer o que caiga en nuevos sitios, lo que hace imposible la apertura de la vía este domingo 8 de febrero”, comunicó el MOPT.

Se desconoce cuándo se reabrirá el paso, pues el plan es continuar con las labores de limpieza este domingo y el lunes 9 de febrero en la mañana.

Como rutas alternas, el MOPT recomienda Vara Blanca, para vehículos livianos. Mientras que sugiere Bajos de Chilamate-Vuelta de Kooper y Turrialba, para todo tipo de automotor.