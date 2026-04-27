Ruta 32: MOPT confirma a partir de cuál fecha no habrá cierres por demarcación

Quienes transiten por la ruta nacional 32 ya no enfrentarán interrupciones totales en el servicio. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la fecha en la que finalizarán los cierres preventivos en esta vía, la cual ha sido intervenida en las últimas semanas para labores de demarcación vial.

Según informó el MOPT, será a partir del viernes 1.º de mayo que dejarán de aplicarse estas restricciones.

“Los trabajos con cierres se mantendrán hasta el jueves 30 de abril“, confirmó la institución.

“No se realizarán labores el fin de semana largo, que inicia el viernes primero de mayo. Tampoco se trabajará la próxima semana en demarcación”, agregó el Ministerio.

De esta manera, las tareas de demarcación, colocación de captaluces y de postes abatibles se retomarán el lunes 11 de mayo, pero bajo la modalidad de paso regulado, eliminando por completo los cierres totales.

La inversión total del proyecto asciende a ¢395 millones en esta ruta, una de las conexiones estratégicas entre el Valle Central y la provincia de Limón.