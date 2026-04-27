El País

Ruta 32: MOPT confirma a partir de cuál fecha no habrá cierres por demarcación

El MOPT anunció que los cierres en la ruta 32 terminarán en los próximos días.

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Por Yucsiany Salazar
No habrá cierre en ruta 32 este viernes. Trabajos regresan el sábado con horario definido y una inversión de ¢395 millones.
Trabajos en la ruta 32 se realizarán con paso regulado. (MOPT /Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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