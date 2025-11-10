Ruta 32: esto dijo el MOPT sobre cuándo podría reabrirse el paso

Desde el fin de semana se trabaja en las perforaciones que permitirán colocar los explosivos para la voladura de la roca.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dio una nueva actualización sobre el estado de la ruta 32, que se mantiene cerrada desde hace una semana y ahora depende de que se logre dinamitar una roca de gran tamaño que pondría en riesgo a los conductores que pasan por el sector del Zurquí.

El jerarca de ese ministerio, Efraím Zeledón, indicó tras una inspección realizada esta mañana, que las condiciones del tiempo son favorables en el km 31, donde se ubica la piedra de más de dos toneladas.

El ministro sostuvo que bajo ese panorama se tenía previsto avanzar esta tarde en las perforaciones en la cara fracturada de la roca. Esas labores finalizarían hoy mismo o mañana a primera hora, a fin de preparar el terreno para la voladura (material explosivo) que permitirá quitar la piedra de forma segura y rehabilitar el paso por la principal vía al Caribe.

“Ha seguido cayendo material, esa es una razón importante para que todos entiendan por qué se tiene cerrada la vía, esto podría poner en peligro a los usuarios”, agregó el jerarca.

El MOPT no detalló una fecha prevista para la reapertura de la carretera, cuyo paso se suspendió desde el pasado lunes 3 de noviembre en horas de la tarde, a causa de las fuertes lluvias que generaron la caída de material.

Posteriormente a mitad de semana se identificó el riesgo de la roca en el km 31, por lo que desde el jueves se anunció que era necesario provocar su caída mediante explosivos.

Efraim Zeledón da actualización sobre perforación de roca en ruta 32

Inicialmente se había informado que esa labor se realizaría el fin de semana para habilitar la carretera este lunes, no obstante, las lluvias en la zona impidieron avanzar con los trabajos según lo previsto.

Actualmente se mantienen como vías alternas a Limón, la ruta 10 por Turrialba, donde se han reportado importantes congestionamientos debido al alto tránsito de vehículos pesados, así como por Vara Blanca donde solo se permite el tránsito de vehículos no articulados.

El paso montañoso de la ruta 32 se ha cerrado este año más de 30 veces debido a derrumbes o por prevención debido a la inestabilidad de los taludes. El de esta ocasión, ha sido uno de los cierres más prolongados.