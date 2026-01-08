El País

Ruta 32 cerrará temporalmente esta semana: vea cuándo y dónde

Las labores se realizarán entre el 8 y el 12 de enero en cinco puntos de la vía y podrían causar atrasos de hasta 35 minutos por día

Por Damián Arroyo C.
Este 29 de diciembre el MOPT anunció la apertura, a cuatro carriles, del tramo de 104 kilómetros entre el cruce de Río Frío y el centro de Limón.
La Ruta 32 tendrá cierres desde el 8 de enero por pasos de fauna aéreos. Afectará cinco puntos con interrupciones de hasta 35 minutos. (Foto: MOPT/Foto: MOPT)







Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

