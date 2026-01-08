Ruta 32 cerrará temporalmente esta semana: vea cuándo y dónde

La Ruta 32 tendrá cierres desde el 8 de enero por pasos de fauna aéreos. Afectará cinco puntos con interrupciones de hasta 35 minutos.

La Ruta Nacional 32 tendrá cierres totales temporales a partir del jueves 8 de enero debido a la instalación de nuevos pasos de fauna aéreos.

Las estructuras serán colocadas en cinco sectores de la vía, como parte de un proyecto que busca mejorar la conectividad ecológica en esta transitada carretera que comunica San José con Limón.

De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), los trabajos iniciarán cada día a las 8:30 a. m. y se estima que cada cierre no supere los 35 minutos.

Sectores donde se colocarán las estructuras

Las nuevas pasarelas estarán ubicadas en los siguientes puntos:

Guápiles, Quebrada San Rafael (kilómetro 63+372) – jueves 8 de enero Herediana, Río Peje (kilómetro 91+250) – viernes 9 de enero Río Hondo (kilómetro 107+795) – sábado 10 de enero Estación de pesaje Búfalo (kilómetro 139+475) – domingo 11 de enero Búfalo (kilómetro 140+200) – domingo 11 de enero Río Blanco (kilómetro 152+410) – lunes 12 de enero

Los pasos de fauna aéreos consisten en estructuras que permiten a especies silvestres cruzar la carretera de forma segura, evitando atropellos y facilitando su desplazamiento natural.

Recomendaciones para personas conductoras

Las autoridades hicieron un llamado a quienes transitan por la Ruta 32 para que tomen previsiones y planifiquen sus viajes considerando los posibles atrasos.

También se solicitó seguir las indicaciones del personal en sitio para mantener la seguridad durante las labores.

Para más información o consultas, se habilitó la línea 6110-2821 de Gestión Social y el correo ruta32@unops.org.