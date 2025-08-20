Ruta 32 cerrada de nuevo, ahora por saturación de suelos

La ruta 32 se encuentra en monitoreo constante; recientemente se han dado cierres preventivos en la vía.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó la noche de este martes 19 de agosto sobre el cierre de la ruta 32 debido a la saturación de los suelos.

A través de sus redes sociales, la institución anunció que este miércoles a primera hora realizará una inspección para determinar si es posible la reapertura de la carretera.

Días atrás, el MOPT había explicado que la ruta 32 se mantiene bajo constante monitoreo y se cierra de manera preventiva, ya que las lluvias pueden provocar la caída de material sobre la vía.

Si usted transita por esta ruta, tome en consideración las vías alternas: la ruta 10, por Turrialba (apta para todo tipo de vehículo); Bajos de Chilamate–Vuelta de Kopper (apta para todo tipo de vehículo); y Vara Blanca–Cinchona (apta únicamente para vehículos livianos).

