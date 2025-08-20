El País

Ruta 32 cerrada de nuevo, ahora por saturación de suelos

La carretera se inspeccionará el miércoles por la mañana para valorar una posible reapertura

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Ruta 32 sector Tunel Zurqui
La ruta 32 se encuentra en monitoreo constante; recientemente se han dado cierres preventivos en la vía. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ruta 32Cierre ruta 32
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.