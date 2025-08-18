Ruta 32: aparatoso vuelco de camión

Detalle del punto donde quedaron los dos vehículos involucrados este lunes en ruta 32 a Limón. Fotografía:

La Cruz Roja Costarricense movilizó la tarde de este lunes cinco vehículos de emergencia para atender el vuelco de un camión en la Ruta 32, a la altura del kilómetro 26.

De acuerdo con la institución, entre las unidades desplazadas se incluyen equipos de rescate, soporte básico y soporte avanzado.

Los primeros reportes indicaron la presencia de dos personas aparentemente atrapadas dentro del vehículo pesado. Sin embargo, pese a lo aparatoso del incidente, todo quedó en daños materiales.

Sin embargo, ninguno de los dos conductores estaba prensado o atrapado, pues ambos lograron salir de sus respectivos vehículos por sus propios medios.

En el sitio, había restos de piezas de cerámica y material de acabados desperdigados sobre el asfalto que venían trasladados en el vehículo de carga.

Unidades de Cruz Roja llegadas al sitio empezaron a valorar a los conductores, quienes presuntamente no tendrían heridas que ameriten su traslado a centro hospitalario.

Sobre este incidente en ruta 32, una posible hipótesis de lo ocurrido sería una falla mecánica en el furgón de carga; pues incidente se dio cerca de una curva en el carril de descenso por donde venían los automotores.