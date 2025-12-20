Ruta 27 tendrá un ajuste clave de circulación durante todo enero del 2026

La ruta 27, que comunica San José con Caldera, operará con reversibilidad vial todos los domingos de enero de 2026, con el fin de agilizar el retorno de quienes regresan a la capital tras el periodo de vacaciones. La medida comenzará a regir el domingo 4 de enero y se repetirá los días 11, 18 y 25, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
La reversibilidad se aplicará entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón, en un tramo de aproximadamente 47 kilómetros, donde todos los carriles disponibles funcionarán únicamente en sentido hacia San José. Esta disposición estará vigente de 2 p. m. a 6 p. m. en cada una de esas fechas.
Como parte del operativo, el tránsito hacia el Pacífico quedará suspendido en ese mismo tramo de 1 p. m. a 7 p. m., con el objetivo de evitar encuentros frontales y reducir el riesgo de accidentes durante la implementación de la contravía.
Las autoridades explicaron que la medida responde al incremento de viajes de retorno tras las vacaciones de estudiantes y familias que aprovechan el receso para desplazarse a zonas costeras. El primer domingo coincide, además, con la víspera del retorno a labores en el sector público y en buena parte del sector privado.
La disposición beneficiará principalmente a personas que regresan desde Puntarenas y Guanacaste, así como a conductores que optan por la Costanera Sur para enlazar con la ruta 27 desde la zona Sur del país.
Durante la reversibilidad, la velocidad máxima permitida será de 60 km/h, conforme a una directriz de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. El MOPT hizo un llamado a respetar esta limitación, la cual se indicará mediante señalización vertical temporal.
El operativo contará con presencia de la Policía de Tránsito para regular la circulación y atender cualquier eventualidad. Además, los usuarios podrán consultar el estado de la ruta o solicitar asistencia a la sociedad concesionaria mediante el Centro de Control, al teléfono 2588-4040.