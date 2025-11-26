El País

Rodrigo Chaves afirmó tener un plan con Sutel sobre futuro de subasta de radio y TV, pero se abstuvo de revelarlo tras freno en Sala IV

Presidente alegó que tenía un plan satisfactorio, pero se le adelantaron

Por Juan Fernando Lara Salas
Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad
El presidente Rodrigo Chaves reaccionó a la suspensión de la subasta de frecuencias y afirmó que su gobierno tenía un plan con Sutel, que no revelará hasta que la Sala IV resuelva el recurso de amparo. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







