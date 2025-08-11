El País

Resultados Lotería Nacional: estos son los números y series ganadores del domingo 10 de agosto

Premio mayor de la Lotería Nacional, sorteo ordinario 4862, entrega ¢350 millones en dos emisiones

Por Juan Fernando Lara Salas
El premio mayor fue para el número 35 con la serie 219, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.
El premio mayor fue para el número 35 con la serie 219, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. (JPS/Cortesía)







