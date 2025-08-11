Resultados Lotería Nacional: estos son los números y series ganadores del domingo 10 de agosto

El premio mayor fue para el número 35 con la serie 219, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones.

La Lotería Nacional de la Junta de Protección Social (JPS) divulgó esta noche los resultados oficiales del sorteo ordinario 4862, realizado este domingo 10 de agosto.

El premio mayor fue para el número 35 con la serie 219, que paga ¢175 millones por emisión, para un total de ¢350 millones en dos emisiones. Fue vendido en el centro de San José.

El segundo premio correspondió al número 02 con la serie 051, con un valor de ¢30 millones por emisión. La combinación se vendió en la web comercial de la JPS.