El Explicador

¿Cuáles son las probabilidades de ganar la lotería? Un matemático lo explica

Suerte, tácticas o puro azar: esto es lo que debés tomar en cuenta la próxima vez que comprés tu número favorito

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora

Ya sea que hayás visto un número en un sueño, en las alas de una polilla o porque capaz querés pegarte el “gordo navideño” y dejar de trabajar, es muy probable que en algún momento hayás comprado lotería o chances. En Costa Rica, esto es algo común: basta con caminar unas cuadras por el centro de cualquier cantón para encontrar a un chancero ofreciendo variedad de números y sorteos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lotería Costa RicaPremio mayorProbabilidades de ganarChancesGordo navideño
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.