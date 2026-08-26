Repretel afirma que respetará la decisión de la Asamblea Legislativa sobre plan para actualizar las tarifas de radiodifusión

Repretel ya ha presentado observaciones a las autoridades competentes y “confía en que estas hayan sido consideradas”. (Grupo Repretel)

Grupo Repretel declaró que será “absolutamente respetuoso de la decisión que adopten las autoridades nacionales” respecto a la iniciativa de ley para actualizar las tarifas que las empresas de radio y televisión deben pagar al Estado por el uso del espectro radioeléctrico.

Según un comunicado, el medio de comunicación considera necesario actualizar esta tarifa y percibe la propuesta como un cambio significativo en las condiciones operativas de los medios de comunicación.

También señaló que ya ha presentado observaciones a las autoridades competentes y que “confía en que estas hayan sido consideradas”.

La cadena sostuvo que mantiene su disposición a cooperar con las autoridades competentes y dará seguimiento a las diversas etapas del proceso.

Inicialmente fue aprobada en primer debate con 52 votos a favor provenientes de la bancada del partido oficialista (Partido Pueblo Soberano, PPSO), el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), y dos votos en contra de las congresistas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).