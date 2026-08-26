El País

Repretel afirma que respetará la decisión de la Asamblea Legislativa sobre plan para actualizar las tarifas de radiodifusión

La televisora considera necesario actualizar el canon y percibe la propuesta como un cambio significativo para los medios de comunicación.

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Por Marcela Rojas Hidalgo

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Repretel ya ha presentado observaciones a las autoridades competentes y “confía en que estas hayan sido consideradas”. (Grupo Repretel) (Logo Repretel./Logo Repretel.)







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Marcela Rojas Hidalgo

Marcela Rojas Hidalgo

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Ganadora de la Clase 18 de Punto y Aparte.

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