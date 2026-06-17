El País

Representante estudiantil de la UCR recibió ¢4,5 millones en dietas mientras mantenía beca socioeconómica; reglamento es estricto

María Paula Fonseca reconoció que no reportó dentro del plazo reglamentario el cambio en su situación económica; además, renunció al beneficio y devolvió el monto de la beca a la Universidad

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Por Cristian Mora
Sala de sesiones del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
María Paula Fonseca Marín recibió más de ¢4,5 millones en dietas como representante estudiantil ante el Consejo Universitario mientras mantenía una beca socioeconómica otorgada por la UCR. (Cortesía: UCR / Archivo La Nación /Foto Cortesía: UCR / Archivo La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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