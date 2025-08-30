El País

Refugio Gandoca-Manzanillo: Procurador pide intervención de OIJ en delimitación de bosque

Iván Vincenti planteó esta propuesta a la Sala IV el pasado 16 de julio, al referirse al expediente que se tramita en Sala IV incumplimientos del Minae y Sinac en delimitación de bosques del refugio

Por Juan Fernando Lara Salas
En la imagen, Franz Tattenbach, ministro de ambiente y energía, y una imagen aérea de Gandoca-Manzanillo
La Sala Constitucional ordenó desde setiembre de 2024 a Franz Tattenbach, jerarca del Minae, tomar las acciones que fueran necesarias para cumplir la sentencia del 2019 que ordenó nuevos límites para el Refugio Gandoca-Manzanillo. Fotografía: (Archivo LN/Archivo LN)







Refugio Gandoca-ManzanilloOIJProcuraduría GeneralMinaeTrazado de límitesSala IV
Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

