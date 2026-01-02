¿Qué opinan los costarricenses sobre no tener hijos o la edad ideal para tenerlos? Encuesta lo indagó

La edad ideal para un primer embarazo dio diferentes respuestas según el tipo de población al que se le preguntaba.

La edad ideal para tener el primer hijo varía según el perfil de la persona a la que se le pregunte en Costa Rica.

Sin embargo, el promedio está en 26 años. Esta es una de las conclusiones de la Encuesta Actualidades 2025, realizada por la Universidad de Costa Rica (UCR).

La pregunta varió según el sexo del entrevistado, porque a los hombres se les preguntaba por la edad ideal en un hombre, y a las mujeres por la edad ideal en una mujer.

Mientras los hombres reportaron una edad ideal de 26,5 años, las mujeres señalaron 25,3 años.

También, hubo diferencias según el nivel de educación. Los hombres con nivel universitario reportaron esa edad ideal a los 28 años, mientras que los hombres con educación secundaria o menos dijeron que era de 25,9 años.

En las mujeres con universidad la edad ideal es los 27 años, mientras que quienes tenían educación secundaria o menos dijo que 24 años.

También, hay una amplia diferencia entre nacionales y extranjeros. En los hombres costarricenses, la edad se ubicó en 27,1 años y en los extranjeros en 23,1.

Las mujeres costarricenses señalaron, en promedio, que la edad añorada para tener hijos es 25 años, mientras que las extranjeras lo ubicaron en 23 años.

Conforme menores son los ingresos económicos del hogar, baja la edad ideal para tener descendencia en el caso de las mujeres.

“Un patrón observado entre las mujeres, pero no entre los hombres, es el que ocurre por ingreso subjetivo. Las mujeres en hogares cuyo ingreso les alcanza piensan en una edad ideal para tener hijos casi dos años más alta que las que viven en hogares a los que no les alcanza (en promedio 25,8 años y 23,9 años respectivamente)”, cita el informe de la encuesta.

Opiniones sobre no tener hijos

La encuesta también exploró la aceptación por parte de la población a quienes deciden no tener hijos.

La falta de estabilidad económica fue la razón más aceptada para no hacerlo (76%), mientras que los posibles daños al medio ambiente fue la menos aceptada (19,7%).

Por otra parte, en otras razones, existen diferencias marcadas de percepción por género:

Contexto social: El 70,4% de las mujeres acepta no tener hijos por considerar que la sociedad actual no es apta para criarlos, frente a un 54,8% de los hombres.

El 70,4% de las mujeres acepta no tener hijos por considerar que la sociedad actual no es apta para criarlos, frente a un 54,8% de los hombres. Desarrollo profesional: La decisión de priorizar el trabajo es aceptada por el 74,4% de las mujeres y el 66,4% de los varones.

La decisión de priorizar el trabajo es aceptada por el 74,4% de las mujeres y el 66,4% de los varones. Responsabilidad: Eludir la crianza por la carga que conlleva es visto con buenos ojos por el 79,4% de las mujeres, comparado con un 64,6% de los hombres.

¿Cómo se hizo la Encuesta Actualidades 2025?

La encuesta también midió las percepciones de la población sobre las parejas que deciden no tener hijos. (Canva/Canva)

Esta es la decimoquinta vez que se realiza esta encuesta. Se hizo de forma telefónica a nivel nacional. La muestra incluyó a 986 personas mayores de edad con acceso a telefonía celular. Los cuestionarios se hicieron entre el 11 de octubre y el 28 de noviembre.

Además de las percepciones sobre la fecundidad, se incluyeron otros cinco temas: experiencia de acoso y hostigamiento, actitudes hacia la discriminación, comportamientos y percepciones sobre el cambio climático, así como restricciones de liquidez en los hogares y condición de endeudamiento en los hogares.

La encuesta fue desarrollada por estudiantes avanzados de la Escuela de Estadística. El trabajo previo antes de encuestar consistió en una revisión bibliográfica de cada tema, consulta a expertos, desarrollo de los temas, confección de los módulos de preguntas, pruebas del cuestionario. Posteriormente, se procedió con las entrevistas, su codificación, tabulación, análisis y presentación de un informe escrito y oral.