¿Qué es Global Entry al cual ya accede Costa Rica y en cuáles aeropuertos está?

La incorporación oficial de Costa Rica esta semana al programa Global Entry abrió la posibilidad de que viajeros costarricenses utilicen uno de los sistemas de ingreso más ágiles y seguros de Estados Unidos.

Este programa, gestionado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permite un proceso acelerado para viajeros previamente aprobados como de “bajo riesgo”. Esas personas pueden ingresar por carriles y quioscos exclusivos que reducen filas, trámites y tiempos de espera únicamente en el trámite migratorio.

Controles de seguridad deberán cumplirlos como ha sido hasta la fecha.

Global Entry está dirigido a viajeros frecuentes, tanto de turismo como de negocios, y funciona mediante un sistema automatizado que verifica la identidad y antecedentes del usuario para permitir un ingreso más rápido.

Afiliados al programa pueden utilizar estaciones de procesamiento rápido (quioscos) y carriles exclusivos en casi 80 aeropuertos de Estados Unidos, incluidas terminales internacionales que participan en acuerdos de facilitación de entrada cuando se vuela desde ellos rumbo a Estados Unidos.

Hay, por ejemplo, terminales participantes en Canadá, Bahamas, Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Aruba y Bermuda, entre otros.

Estas instalaciones permiten completar el proceso migratorio en pocos minutos, sin formularios impresos y con verificaciones electrónicas y biométricas.

Entre las ventajas principales están tiempos de espera significativamente menores en aeropuertos y algunos pasos terrestres de Estados Unidos.

También acceso a TSA PreCheck, un sistema que agiliza controles de seguridad en vuelos dentro de Estados Unidos.

Derivado de lo anterior eliminación de formularios manuales gracias al procesamiento digital y acceso a beneficios de entrada acelerada en otros países que mantienen acuerdos recíprocos con Estados Unidos.

Eso si, la CBP aclara que, aunque el sistema agiliza el ingreso, sus afiliados pueden ser seleccionados para revisiones adicionales , y cualquier incumplimiento de las normas provoca la cancelación inmediata de la membresía.

Costo y vigencia

El programa tiene un costo de $120, tarifa no reembolsable, y la membresía se mantiene vigente por cinco años.

Quienes deseen renovarla pueden hacerlo antes del vencimiento mediante el sistema en línea del programa Trusted Traveler Programs (TTP).

Para unirse a Global Entry, los solicitantes deben completar una solicitud en línea, someterse a una revisión de antecedentes y, tras recibir una aprobación condicional, asistir a una entrevista presencial con oficiales de CBP en un centro de inscripción.

La entrevista también puede completarse usando el sistema Enrollment on Arrival, disponible al ingresar a Estados Unidos desde el extranjero.

En esa cita se verifican documentos, se toman huellas dactilares y fotografía, y se confirman los datos del solicitante.