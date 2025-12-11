El País

¿Qué es Global Entry al cual ya accede Costa Rica y en cuáles aeropuertos está?

Global Entry facilita a viajeros ingresar rápidamente a Estados Unidos desde quioscos y filas exclusivas; le detallamos de qué se trata

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
TSA PreCheck | San Jose Airport
Miembros de Global Entry pueden usar quioscos y carriles rápidos en decenas de aeropuertos de Estados Unidos. Además, acceden a las líneas exclusivas TSA PreCheck, que sí agiliza controles de seguridad en vuelos domésticos en ese país (imagen ilustrativa). Fotografía: (San Jose Airport, US/San Jose Airport, US)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Qué es Global EntryCosta RicaAeropuertos con Global EntryIngreso rápido a Estados Unidos
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.