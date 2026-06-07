El País

¿Puede una pequeña estación en la Isla del Coco mejorar el monitoreo de sismos en Costa Rica?

Se trata de la nueva estación sísmica ISCO.

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Por Libia Solano Meza
Tecnología de alta precisión en Isla del Coco ayudará a comprender mejor la actividad sísmica del país. (JOHN DURAN)







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Isla del CocoOVSICORI
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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