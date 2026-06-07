¿Puede una pequeña estación en la Isla del Coco mejorar el monitoreo de sismos en Costa Rica?

Tecnología de alta precisión en Isla del Coco ayudará a comprender mejor la actividad sísmica del país.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA) instaló la primera estación sísmica permanente en la Isla del Coco, un proyecto que permitirá registrar movimientos del suelo y seguir con precisión el desplazamiento de este territorio oceánico.

La nueva estación sísmica ISCO, funciona como un oído extremadamente sensible capaz de captar vibraciones que recorren el subsuelo.

“Con esta información vamos a tener una mejor cobertura al suroeste de Costa Rica para poder cubrir geométricamente la zona de subducción frente a las costas del Pacífico de Costa Rica”, explicó Marino Protti, sismólogo de Ovsicori.

La estación incorpora tecnología que permite conocer si la isla cambia de posición con el paso del tiempo.

La ubicación de la Isla del Coco ofrece una ventaja única para los investigadores.

El jueves 4 de junio la estación detectó el sismo de magnitud 4,8 que ocurrió en El Salvador, así como el movimiento de 5,3 de magnitud en Osa, Puntarenas.

Contar con este punto de observación permite obtener datos que antes eran difíciles de recopilar, a completar el mapa de monitoreo sísmico nacional y brinda una visión más amplia de los procesos geológicos que ocurren bajo el océano.

Beneficios para la investigación

Los datos obtenidos servirán para:

Mejorar la ubicación de los epicentros.

Analizar el movimiento de las placas tectónicas.

Fortalecer las investigaciones sobre deformación de la corteza terrestre.

Generar información científica sobre la actividad sísmica del Pacífico.

Ampliar la red de vigilancia geológica de Costa Rica.

Aunque la nueva estación no permite predecir sismos, sí aporta información valiosa para entender cómo se comporta la corteza terrestre y cómo evolucionan los procesos geológicos a largo plazo.