Sucesos

OIJ identifica a la turista que murió en la isla del Coco

El incidente ocurrió mientras la mujer realizaba buceo recreativo

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Por Libia Solano Meza
La Isla del Coco está ubicada en el Pacífico costarricense y es famosa por sus sitios de buceo. (JOHN DURAN)







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Isla del Coco
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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