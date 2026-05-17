OIJ identifica a la turista que murió en la isla del Coco

La Isla del Coco está ubicada en el Pacífico costarricense y es famosa por sus sitios de buceo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad de la mujer que falleció en la isla del Coco, Puntarenas.

Se trata de una costarricense de 37 años, identificada con el apellido Arce.

Según la información preliminar la mujer se encontraba en actividades de buceo cuando aparentemente convulsionó mientras estaba en el agua.

Producto del incidente, Bomberos indicó que trasladaron a la víctima hasta el parque nacional, donde fue recibida por personal paramédico.

Las autoridades indicaron que hasta ese momento la mujer se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

“De inmediato, los bomberos iniciaron maniobras de reanimación, realizaron esfuerzos durante más de 30 minutos”, agregaron.

No obstante, Arce fue declarada sin signos vitales.

La ministra de Ambiente y Energía (Minae), Mónica Navaro del Valle, lamentó el fallecimiento de la turista.

“Por tratarse de una muerte accidental que está en investigación, son las autoridades judiciales las que tienen el control de la escena. Nosotros como institución vamos a colaborar plenamente en toda la logística que significa el traslado del cuerpo hasta nuestro territorio continental”, indicó la jerarca.

El accidente ocurrió el 15 de mayo a eso de las 8:30 de la mañana.

La isla del Coco tiene una extensión de 24 kilómetros cuadrados; se ubica en el océano Pacífico y pertenece a Costa Rica.

Además, es famosa por su biodiversidad única y paisajes impresionantes, se cuenta entre los diez mejores destinos de buceo recreativo del mundo, consolidándose como uno de los tesoros naturales más excepcionales a nivel global.