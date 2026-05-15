Sucesos

Mujer muere mientras realizaba buceo en Isla del Coco

La víctima entró en paro cardiorrespiratorio, en Isla del Coco. Esto dice Bomberos.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
29/09/2025 Llegada del Biólogo Marino mordido por un tiburón de la Isla del Coco. Foto Bomberos
Los bomberos del Parque Nacional Isla del Coco atendieron la emergencia. Imagen con fines ilustrativos. (Bomberos Costa Rica /Bomberos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Isla del CocoBuceoBomberos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.