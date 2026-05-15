Mujer muere mientras realizaba buceo en Isla del Coco

Los bomberos del Parque Nacional Isla del Coco atendieron la emergencia. Imagen con fines ilustrativos.

Una mujer costarricense de 37 años falleció mientras hacía buceo en la Isla del Coco, ubicada en el océano Pacífico, según confirmó Bomberos.

En apariencia, la víctima convulsionó mientras estaba en el agua, por lo que los bomberos la trasladaron hasta el parque nacional, donde fue recibida por los paramédicos.

Al atenderla, los socorristas detectaron que ella estaba en paro cardiorrespiratorio.

“De inmediato, los bomberos iniciaron maniobras de reanimación; sin embargo, luego de más de 30 minutos de esfuerzos, la mujer fue declarada sin vida”, confirmó Bomberos.

Por ahora, los bomberos coordinan con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para las pesquisas correspondientes.