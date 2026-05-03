Revista Dominical

Revelamos 5 secretos de la isla del Coco. ¿Conocía alguno?

Una investigación en la isla del Coco, objeto de misterios y leyendas por siglos, revela un patrimonio arqueológico que permaneció desatendido frente a su riqueza natural.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
La isla del Coco está repleta de bahías, acantilados, islotes, riberas, bosque lluvioso de partes bajas y bosque nuboso. (JOHN DURAN)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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