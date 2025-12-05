Foros

El Tesoro de Lima sí existe y todavía estaría oculto en la Isla del Coco

En mi condición de historiador académico de la Universidad de Costa Rica, logré demostrar que el caso del Tesoro de Lima oculto en la Isla del Coco es completamente real

Por Raúl Francisco Arias Sánchez
El autor asegura que, más allá de la historia versus la leyenda, el Tesoro de Lima está aún en la Isla del Coco.







