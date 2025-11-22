El País

Publiex retirará toda la publicidad de los postes del alumbrado público de la CNFL

Empresa de Geovanni Vásquez, cercano a Rodrigo Chaves, dio sus razones en un mensaje a La Nación este sábado, el jueves aún defendía negocio

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Geovanni Vásquez, dueño de Publiex, ha sido señalado por su cercanía al gobierno de Rodrigo Chaves. Foto: Fundación Geovanni Vásquez.
Geovanni Vásquez, dueño de Publiex, ha sido señalado por su cercanía al gobierno de Rodrigo Chaves. Foto: Fundación Geovanni Vásquez.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Publiex CNFLRetiro de banners CNFLContraloría PubliexPostes alumbrado publicidadConvenio CNFL Publiex
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.