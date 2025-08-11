El País

Procuraduría reclama ¢1 millón a rector de la UCR por presunto incumplimiento de deberes

Gerardo Huertas, defensor de Carlos Araya Leandro, considera que petición es ‘antojadiza y absolutamente ligera’

Por Fernanda Matarrita Chaves

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una querella y una acción civil resarcitoria por ¢1 millón contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.








